FOTO Victorie clară pentru CSM Bucureşti în Liga Campionilor, cu Buducnost

Victorie clară pentru CSM Bucureşti în Liga Campionilor, cu Buducnost Handbal
SPORT.RO
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CSM Bucureşti a învins echipa muntenegreană OTP Group Buducnost Podgorica fără drept de apel, cu 36-26 (17-13), sâmbătă, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

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Din articol

Vicecampioana României a reuşit a doua victorie consecutivă în competiţie, după ce în prima etapă a învins-o pe Krim Ljubljana (37-29), în deplasare.

''Tigroaicele'' au condus de la un capăt la altul în meciul cu Buducnost.

Rusoaicele Daria Dmitrieva şi Valeria Maslova au fost cele mai bune jucătoare ale gazdelor, cu câte 10 goluri fiecare. Au mai înscris Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Tyra Axner 3, Alexandra Szoke 3, Tatjana Brnovic 2, Anne Mette Hansen 2, Csenge Kuczora 1, Crina Pintea 1.

  • Csm bucuresti otp group buducnost liga campionilor 12092026
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CSM București a făcut spectacol

Portarul Catherine Gabriel a avut 11 intervenţii (32,35%), iar Yuliya Dumanska a apărat un şut (50%).

Djurdjina Jaukovic (ex-CSMB) a marcat 7 goluri pentru oaspete, Ivana Godec 5, Jovana Skrobic 4, Nadja Kadovic 4, Ivana Savic 2, Itana Grbic 2, Hannah Vuljak 1, Dunja Radevic 1.

Armelle Attingre a avut 3 intervenţii (13,64%), Andrea Skerovic 2 (28,57%), iar Marija Marsenic 2 (15,38%).

În alt meci, FTC-Toyota Kovács a dispus de RK Krim OTP Group Mercator cu 40-29. Sâmbătă mai are loc meciul Brest Bretagne Handball - BV Borussia Dortmund, iar duminică se va desfăşura partida Team Esbjerg - Sola HK.

CSM Bucureşti şi FTC-Toyota Kovács au câte 4 puncte.

CSM Bucureşti va juca în etapa a treia în deplasare cu BV Borussia Dortmund, pe 19 septembrie.

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