Vicecampioana României a reuşit a doua victorie consecutivă în competiţie, după ce în prima etapă a învins-o pe Krim Ljubljana (37-29), în deplasare.

''Tigroaicele'' au condus de la un capăt la altul în meciul cu Buducnost.

Rusoaicele Daria Dmitrieva şi Valeria Maslova au fost cele mai bune jucătoare ale gazdelor, cu câte 10 goluri fiecare. Au mai înscris Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Tyra Axner 3, Alexandra Szoke 3, Tatjana Brnovic 2, Anne Mette Hansen 2, Csenge Kuczora 1, Crina Pintea 1.