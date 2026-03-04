Aryna Sabalenka (1 WTA) şi-a anunţat logodna cu Georgios Frangulis înaintea turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (SUA).
În California, ocupanta locului 1 mondial va reveni în acţiune, după o pauză prelungită, în urma eşecului suferit în finala Openului Australiei, în luna ianuarie.
Sabalenka şi Frangulis, CEO-ul brandului global de alimente sănătoase OakBerry, şi-au început relaţia în 2024.
"Toate bune, băieţi, s-a întâmplat totul, dar uite cum arăt" a spus Sabalenka marţi, într-un story distribuit celor 4,7 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, alături de o fotografie cu inelul de logodnă. "Mulţumesc iubitului meu. Sper că în curând îţi voi putea spune altfel, nu?", a adăugat ea.