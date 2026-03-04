GALERIE FOTO Sabalenka s-a logodit: iubitul ei, CEO-ul unei companii gigantice

Sabalenka s-a logodit: iubitul ei, CEO-ul unei companii gigantice Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportiva din Belarus, în vârsta de 27 de ani, a dat lovitura și în afara terenului de tenis.

TAGS:
Aryna SabalenkaArina SabalenkaGeorgios FrangulisTenis

Aryna Sabalenka (1 WTA) şi-a anunţat logodna cu Georgios Frangulis înaintea turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (SUA).

În California, ocupanta locului 1 mondial va reveni în acţiune, după o pauză prelungită, în urma eşecului suferit în finala Openului Australiei, în luna ianuarie.

Sabalenka şi Frangulis, CEO-ul brandului global de alimente sănătoase OakBerry, şi-au început relaţia în 2024.

"Toate bune, băieţi, s-a întâmplat totul, dar uite cum arăt" a spus Sabalenka marţi, într-un story distribuit celor 4,7 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, alături de o fotografie cu inelul de logodnă. "Mulţumesc iubitului meu. Sper că în curând îţi voi putea spune altfel, nu?", a adăugat ea.

Aryna Sabalenka s-a logodit cu Georgios Frangulis

  • Sabalenka1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Aryna Sabalenka, care a fost învinsă în finala primului turneu de Grand Slam din acest an de kazaha Elena Rîbakina, este calificată direct în turul al doilea, la Indian Wells.

Potrivit Agerpres, meciurile de pe tablourile principale ale turneelor ATP Masters 1.000 şi WTA 1.000 de la Indian Wells vor începe miercuri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului
Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul
Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
Elena Rybakina, campioană la Melbourne: o spulberă în setul decisiv pe Aryna Sabalenka și o egalează pe Simona Halep, la titlurile de mare șlem
ULTIMELE STIRI
CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare!
CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare!
Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“
Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“
Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT
Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT
Zeljko Kopic, discurs fără menajamente înainte de Dinamo - Metalul Buzău! Când revine Mamadou Karamoko
Zeljko Kopic, discurs fără menajamente înainte de Dinamo - Metalul Buzău! Când revine Mamadou Karamoko
Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului
Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

„Palmă” pentru FCSB! Echipa din play-out care depune dosarul pentru licența de Europa

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Prima reacție a lui Rapid după ce Keita a fost ridicat de polițiști

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei



Recomandarile redactiei
Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“
Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“
Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT
Vești proaste pentru Barcelona! Doi fotbaliști, OUT
Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului
Rapidistul Kader Keita, în cătușe: ce riscă după ce a fugit de la locul accidentului
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!
Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
Brazilianca Tamires Morena a schimbat echipa în Liga Florilor! Transferuri tari pentru titlu
Alte subiecte de interes
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Australian Open 2025 | Nu te pune cu Arina! Sabalenka a dominat-o autoritar pe Mirra Andreeva și s-a calificat în sferturi
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Jucătoarea anului: locul 1 în lume, cu patru trofee câștigate în 2024. Avem lista completă a premiantelor
Aryna Sabalenka a trecut peste tragedie: cu cine s-a ținut de mână la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei
Aryna Sabalenka a trecut peste tragedie: cu cine s-a ținut de mână la Marele Premiu de Formula 1 al Italiei
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!