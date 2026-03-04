" Toate bune, băieţi, s-a întâmplat totul, dar uite cum arăt " a spus Sabalenka marţi, într-un story distribuit celor 4,7 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, alături de o fotografie cu inelul de logodnă. " Mulţumesc iubitului meu. Sper că în curând îţi voi putea spune altfel, nu? ", a adăugat ea.

Aryna Sabalenka (1 WTA) şi-a anunţat logodna cu Georgios Frangulis înaintea turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (SUA).

Olăroiu, gest superb pentru un grup de români blocați în Emirate: „Un om cu un suflet mare!“

CS Dinamo a anunțat antrenorii după plecarea lui Florin Bratu: principal trecut pe la FCSB, secund de legendă în Ștefan cel Mare!

Aryna Sabalenka, care a fost învinsă în finala primului turneu de Grand Slam din acest an de kazaha Elena Rîbakina, este calificată direct în turul al doilea, la Indian Wells.

Potrivit Agerpres, meciurile de pe tablourile principale ale turneelor ATP Masters 1.000 şi WTA 1.000 de la Indian Wells vor începe miercuri.