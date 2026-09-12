VIDEO EXCLUSIV Tottenham - Everton 0-0 | Echipa lui De Zerbi, remiză albă și fără gol marcat în Premier League
Tottenham a remizat pe teren propriu în fața lui Everton, scor 0-0, într-un meci din runda a patra de Premier League.
FINAL!
Min. 1: Începe partida!
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Tottenham a pierdut cu Brentford, scor 0-3, și cu Newcastle, scor 0-2, și a făcut egal cu Nottingham Forest, scor 0-0.
De cealaltă parte, Everton este neînvinsă în acest debut de sezon. Echipa lui David Moyes a învins-o pe Crystal Palace în prima etapă din Premier League, scor 2-0, iar apoi a bifat două remize la rând, cu Bournemouth, scor 1-1, și cu Manchester United, scor 2-2.
După trei etape, Everton ocupă locul 8 în clasamentul din campionatul Angliei, în timp ce fosta echipă a lui Radu Drăgușin se află pe locul 18.
În stagiunea precedentă, Tottenham s-a impus de două ori. În turul campionatului, Spurs s-a impus pe terenul lui Everton cu scorul de 3-0, în timp ce, pe teren propriu, londonezii au câștigat la limită, scor 1-0.
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