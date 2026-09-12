Tottenham - Everton 0-0

Tottenham a pierdut cu Brentford, scor 0-3, și cu Newcastle, scor 0-2, și a făcut egal cu Nottingham Forest, scor 0-0.

De cealaltă parte, Everton este neînvinsă în acest debut de sezon. Echipa lui David Moyes a învins-o pe Crystal Palace în prima etapă din Premier League, scor 2-0, iar apoi a bifat două remize la rând, cu Bournemouth, scor 1-1, și cu Manchester United, scor 2-2.

După trei etape, Everton ocupă locul 8 în clasamentul din campionatul Angliei, în timp ce fosta echipă a lui Radu Drăgușin se află pe locul 18.

În stagiunea precedentă, Tottenham s-a impus de două ori. În turul campionatului, Spurs s-a impus pe terenul lui Everton cu scorul de 3-0, în timp ce, pe teren propriu, londonezii au câștigat la limită, scor 1-0.