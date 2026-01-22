VIDEO „Îmi iau o bere!” Stan Wawrinka, din altă lume: la 40 de ani, a rezistat 4 ore și 34 de minute și a ajuns în turul trei al Openului Australian

Marcu Czentye
Stan Wawrinka a oferit o lecție de tenis, la 41 de ani fără 2 luni.

Stan Wawrinka (40 de ani, 139 ATP) a reușit o victorie exemplară în fața francezului Arthur Gea (21 de ani, 198 ATP), în turul secund al Openului Australian.

La ultima participare în turneul de mare șlem pe care l-a câștigat în urmă cu 12 ani, elvețianul Wawrinka a demonstrat că este superior, inclusiv din punct de vedere fizic, unui adversar mai tânăr cu nouăsprezece ani.

Stan Wawrinka, cel mai vârstnic tenismen care câștigă două meciuri la un Grand Slam, din 1987 încoace

4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10-3) a fost scorul prin care Stan Wawrinka a impresionat lumea tenisului, în a doua rundă a Openului Australian 2026.

La capătul a 4 ore și 34 de minute, în care a strâns 63 de lovituri direct câștigătoare, Stan Wawrinka a făcut o declarație simpatică, afirmând că merită o bere.

„Cum te vei recupera după acest meci?”, a fost întrebat Stan Wawrinka, imediat după meci. „Nu am idee, dar, la început, un fan a scăpat din mână o bere, așa că o să-mi iau o bere, pentru că merit,” a replicat, caraghios, Wawrinka, în uralele publicului.

Wawrinka, întâlnire cu numărul 9 ATP, în turul trei

În turul următor, Stan Wawrinka va avea de înfruntat un adversar renumit, pe Taylor Fritz (9 ATP).

Indiferent de rezultat, elvețianul Wawrinka va fi hotărât să mai arate câteva mostre ale reverului său cu o singură mână, executat atât de eficient și la această vârstă.

