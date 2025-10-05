Victoria din China nu a fost una oarecare. A fost primul succes pentru "Nole" într-un turneu Masters 1000 de când a împlinit 38 de ani. Mai exact, la 38 de ani și patru luni, Djokovic a devenit jucătorul care obține o victorie la acest nivel la cea mai înaintată vârstă, depășindu-l pe Roger Federer, care reușise ultima performanță de acest tip la 38 de ani și două luni.

Un record deținut de elvețian, acum în vitrina sârbului



Sârbul este acum al optulea cel mai în vârstă jucător cu o victorie la un Masters 1000, iar în fața sa se mai află legende precum Jimmy Connors sau specialiști ai serviciului ca Ivo Karlovic.



Chiar dacă a pierdut finala de la Miami în primăvară și resimte presiunea noii generații în turneele de Grand Slam, unde a avut probleme cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, Djokovic este convins că încă îi poate învinge în formatul "cel mai bun din trei seturi". La Shanghai, el este proiectat să se întâlnească cu Sinner în semifinale.



La 18 ani de la primul său trofeu Masters, Nole se menține în top 5 mondial și vânează noi titluri în fața unor adversari mult mai tineri. Profesionalismul și dedicarea sa rămân la cote de neegalat, iar în turul al treilea de la Shanghai îl va înfrunta pe germanul Yannick Hanfmann, sperând la încă o performanță solidă.

