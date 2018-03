Reactia fantastica a japonezei Osaka dupa calificarea in finala: "Tot sushi-ul pentru mine!" Cum a lasat-o pe Simona fara replica

Japoneza Naomi Osaka joaca la 20 de ani prima finala la un turneu Premier 5.

Osaka se dueleaza cu cealalta tanara jucatoare surpriza, Daria Kasatkina, care a trecut de Venus Williams, in marea finala de la Indian Wells.

Osaka e culmea fericirii dupa ce a invins numarul 1 WTA fara drept de apel, 6-3; 6-0!

Ea spune ca a invatat multe de la ultima partida directa, la Australian Open, cand a comis multe erori nefortate in fata Simonei.

"Am avut emotii inaintea meciului, dar la final am fost fericita pentru ca am putut sa inchei meciul fara sa mai pierd serviciul. Nu am vrut sa ma uit prea mult de partea cealalta a terenului pentru ca stiam ca asta imi va afecta concentrarea. In final, am incercat sa o fac pe ea sa loveasca prima, asa ca am servit mai incet.

Te simti cam singur cand ajungi in finala, nu mai raman multi oameni pe aici, dar e si bine pentru ca pot sa mananc tot sushi-ul de aici singura.

Sa castigi un turneu e bine, dar nu incerc sa pun presiune pe mine. Toate adversarele mele erau favorite si aveau multa presiune, eu incerc sa joc fara presiune. Sasha a mai jucat finale, are experiente in aceasta situatie. Cand eram mica, jucam ca sa o fac pe mama mea mandra. Familia inseamna mult pentru mine. O sun pe sora mea aproape in fiecare zi", a spus Osaka.