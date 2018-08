Razboi TOTAL intre Ion Tiriac si WTA! Miliardarul roman a fost dat si el in judecata: "Cu totii stim legatura lui!"

Disputa dintre Ion Tiriac si WTA se incinge.

Ion Tiriac se afla in acest moment intr-un adevarat razboi cu WTA dupa ce a deschis mai multe procese impotriva forului mondial. Insa atacul celui mai bogat om din Romania nu ramane fara replica, asa ca a venit randul celor de la WTA sa il dea in judecata pe Tiriac.

Cel mai bogat roman a dat in judecata WTA si pe Presedintele Asociatiei feminine de tenis, Steve Simon din cauza premierii in mod egal jucatorii din ATP si WTA. In ultima vreme, o intreaga dezbatere s-a creat la nivel mondial pe aceasta tema, daca femeile ar trebui sau nu sa primeasca aceleasi premii care barbatii din circuit. Conform Profit, Tiriac a intentat trei procese, in Romania, Cipru si Spania, considerand ca nu este normal sa plateasca in mod egal. Steve Simon l-a dat si el in judecata pe Tiriac, cerandu-I romanului sa caute rezolvarea la forurile de arbitraj sportive, nu in instanta.

WTA a luat decizia sa il dea in judecata pe Ion Tiriac, iar primul termen a avut deja loc la New York. Avocatii lui Tiriac, printre care se gaseste si romanca Florentina Dragulescu, declara ca numele romanului nu apare pe niciun acord semnat intre compania care detine turneul de la Madrid si WTA, insa Steve Simon a spus la audieri ca toata lumea stie ca romanul este proprietarul competitiei din capitala Spaniei.

"Avocatii incearca sa rupa relatia lui Tiriac cu turneul de la Madrid, dar intreaga lume a tenisului stie ca numele lui Tiriac este sinonim cu turneul de la Madrid. El detine turneul, este ultimul factor de decizie si controleaza toate aspectele semnificative ale evenimentului", a declarat Presedintele WTA la audierile de la New York.