Ion Tiriac, RAZBOI TOTAL cu WTA! A intentat trei procese: "Am cerut de multe ori sa se intample asta!"

Ion Tiriac a inceput o adevarata revolta in tenisul mondial!

Cel mai bogat roman a dat in judecata WTA si pe Presedintele Asociatiei feminine de tenis, Steve Simon din cauza premierii in mod egal jucatorii din ATP si WTA.

In ultima vreme, o intreaga dezbatere s-a creat la nivel mondial pe aceasta tema, daca femeile ar trebui sau nu sa primeasca aceleasi premii care barbatii din circuit. Conform profit.ro, Tiriac a intentat trei procese, in Romania, Cipru si Spania, considerand ca nu este normal sa plateasca in mod egal. Steve Simon l-a dat si el in judecata pe Tiriac, cerandu-I romanului sa caute rezolvarea la forurile de arbitraj sportive, nu in instanta.

"O femeie care lucreaza in industria modei castiga mai mult decat un barbat. In tenis, lucrurile nu sunt la fel. Contributia economica pe care o genereaza circuitul feminin este mai mica in comparatie cu cea din circuitul masculin. Am cerut de multe ori ca WTA sa stabileasca premiile intr-un mod rational si sa le echilibreze", a spus Tiriac pentru El Mundo Deportivo.

Tiriac nu are deloc o relatie buna cu Presedintele WTA, iar in 2017, Steve Simon a comentat pe marginea prezentei lui Nastase la ceremonia de final de la Madrid. "A umbrit evenimentul", a spus oficialul WTA despre fostul capitan nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup. Tiriac a luat imediat masuri dupa comentariile Presedintelui WTA si a inlocuit trofeul. Kvitova, un an mai tarziu, a cucerit trofeul la Madrid, insa a primit un obiect mult mai putin valoros.