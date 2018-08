Federer sau Nadal? Ion Tiriac l-a ales pe cel mai bun din toate timpurile

Ion Tiriac i-a comparat pe Federer si Nadal si si-a ales favoritul.

Ion Tiriac spune ca talentul sta de partea lui Roger Federer, insa Rafael Nadal este mai proaspat fizic.

"Roger Federer este mai talentat decat Rafa Nadal, dar spaniolul are corpul si personalitatea mai bune. Nu cumperi un Nadal de la supermarket, este un sportiv care se naste in locul si la momentul potrivit", a spus Tiriac intr-un interviu acordat in Spania.

Daca ne uitam la statistici, Federer il domina pe Nadal in ceea ce priveste numarul de Grand Slam-uri castigate in cariera. Elvetianul are 20 de titluri, in timp ce spaniolul are doar 17. Totodata, Roger este in superioritate si la numarul de turnee castigate, cu 98, fata de 79 ale lui Rafa.

Nadal conduce, insa, la scorul infruntarilor directe, cu 23 la 15.