Rasfat pe timp de pandemie | Cum arata iahtul pe care Nadal si l-a cumparat cu 5 milioane de euro | GALERIE FOTO

La 34 de ani, Rafael Nadal ocupa locul 2 in clasamentul ATP si are cu doar un titlu de mare slem in minus fata de cel mai titrat tenismen al tuturor timpurilor, Roger Federer.

Cu peste 120 de milioane de dolari castigate doar din tenis, Rafa Nadal si-a permis sa se rasfete in timpul pandemiei si si-a comandat un iaht al carui cost este estimat de presa de specialitate la peste 5 milioane de euro, informeaza Punto de Break.

Nascut in Manacor si, inevitabil, mare iubitor al marii, Rafa Nadal se bucura acum de regiunea natala avand un iaht cu o suprafata de 1200 de metri patrati, care are in interior o piscina cu hidromasaj, trei camere de oaspeti, balcon privat in dormitor si un living incapator pentru opt persoane.

Lungimea vasului de croaziera este de aproximativ 30 de metri, iar iahtul a ajuns la Mallorca in proprietatea lui Nadal inca de la inceputul lunii iunie.

Rafael Nadal inregistreaza, potrivit Forbes venituri anuale de 40 de milioane de dolari americani, cumuland aceasta suma atat din competitii, cat si din contractele de publicitate.