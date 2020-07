Femeia care l-a acuzat pe Rafael Nadal de dopaj a fost cooptata de Macron in Guvernul Frantei! Ce suma a platit pentru declaratiile facute!

Fosta ministru al Sporturilor sub presedintia lui Nicolas Sarkozy, Oselyne Bachelot va deveni noul ministru al Culturii sub guvernul condus aflat sub autoritatea lui Emmanuel Macron.

Oselyne Bachelot a ramas in memoria suporterilor tenisului dupa ce in 2016, in contextul aflarii vestii ca Maria Sharapova a fost gasita dopata cu meldonium, l-a acuzat pe Rafael Nadal de dopaj tocmai in perioada in care se ocupa direct de Ministrul Sporturilor din Hexagon. In acel an, Nadal avea deja in palmares 9 titluri castigate la Roland Garros, dar se retragea in turul 3 din cauza unei accidentari.

"Nu ni se dezvaluie informatiile atunci cand testele anti-doping sunt pozitive. Am aflat pur si simplu faptul ca, in mod curios, un jucator are o accidentare care il tine departe de teren de cateva luni. Stim, mai mult sau mai putin, ca accidentarea faimoasa care l-a tinut pe Rafa 7 luni fara competitie (intre 2012 si 2013) a fost din cauza unui test pozitiv," declara noul ministru al Culturii in Franta, Oselyne Bachelot.

"Un ministru al Frantei ar trebui sa fie o persoana serioasa. De data asta voi lupta impotriva ei si o vom da in judecata. Asta va fi ultima ei incercare, m-am saturat de aceste lucruri. Am lasat ca lucrurile sa treaca de la mine in trecut, dar nu se mai poate la fel de acum incolo," spunea Rafa Nadal pentru BBC Sport in 2016.

Un an mai tarziu de la declaratia controversata, Oselyne Bachelot avea sa fie amendata cu 10,000 de euro pentru calomniere si pentru prejudiciul de imagine pe care i l-a adus actualului numar 2 ATP.