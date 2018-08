Serena Williams, criticata dupa ce s-a intamplat la Roland Garros: "Nu va mai fi acceptat asa ceva in competitia noastra!"

Echipamentul Serenei Williams din acest an de la Roland Garros va schimba reguli.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Serena Williams a surprins anul acesta la Roland Garros cand a aparut intr-un costum inedit, personalizat, complet negru, cu o centura de culoare roz. Toata lumea i-a pus eticheta la acea vreme americancei de “Catwoman”. Serena a avut admiratori, insa si contestatari.

Unul din ei a fost chiar Ilie Nastase, care spunea ca americanca incalca reguli. "Am inteles ca ar avea ceva probleme cu circulatia. Nu stiu exact de ce a aparut asa. Daca regulamentul permite asa ceva... Spectatorii sunt cei care vor putea spune daca sunt de acord sau nu cu o astfel de aparitie a ei. Eu stiu ca tot timpul am jucat in echipament de culoare alba. Intre timp, vad ca lucrurile s-au schimbat", spunea la acea vreme Ilie Nastase.

De curand, Presedintele Federatiei Franceze de Tenis a reactionat cu privire la imbracamintea pe care Serena a ales s-o poarte la Roland Garros: “Este putin cam tarziu, pentru ca echipamentele au fost deja realizate, dar vom ruga de acum inainte producatorii de echipamente sportive sa ne instiinteze despre ce vor urma jucatorii sa poarte pe teren. Cred ca uneori mergem prea departe. Echipamentul Serenei Williams din acest an, de exemplu, nu va mai fi acceptat la competitia noastra. Trebuie sa respecti jocul si locul in care te afli”, a declarat Bernard Giudicelli pentru Tennis Magazine.