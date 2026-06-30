Propunerea revoluționară a lui Novak Djokovic: sârbul, urmărit de Sir David Beckham, în prima zi la Wimbledon

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) a debutat cu victorie în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon 2026.

Tenismenul din Belgrad l-a depășit în patru seturi pe chinezul Yibing Wu (102 ATP), scor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, într-un meci jucat timp de 3 ore și 17 minute, sub privirile lui Sir David Beckham.

Djokovic - Tsitsipas, în turul doi al turneului de la Wimbledon

Fostul fotbalist legendar a asistat la toate cele trei partide programate în ziua inițială a ediției 2026, văzând și meciurile câștigate de Jannik Sinner și Arina Sabalenka în detrimentul lui Miomir Kecmanovic, 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, respectiv al Teodorei Kostovic (184 WTA), 6-2, 6-3.

Fără înfrângere într-un prim tur de turneu de mare șlem de peste douăzeci de ani, Novak Djokovic și-a asigurat o întâlnire cu Stefanos Tsitsipas, în turul secund, jucăotrul grec trecând de francezul Hugo Gaston în minimum de seturi.

