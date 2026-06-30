Propunerea revoluționară a lui Novak Djokovic: sârbul, urmărit de Sir David Beckham, în prima zi la Wimbledon

Propunerea revoluționară a lui Novak Djokovic: sârbul, urmărit de Sir David Beckham, în prima zi la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic nu s-ar supăra dacă tenisul ar fi schimbat din temelii.

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Din articol

Novak Djokovic (39 de ani, 8 ATP) a debutat cu victorie în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon 2026.

Tenismenul din Belgrad l-a depășit în patru seturi pe chinezul Yibing Wu (102 ATP), scor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, într-un meci jucat timp de 3 ore și 17 minute, sub privirile lui Sir David Beckham.

Djokovic - Tsitsipas, în turul doi al turneului de la Wimbledon

Fostul fotbalist legendar a asistat la toate cele trei partide programate în ziua inițială a ediției 2026, văzând și meciurile câștigate de Jannik Sinner și Arina Sabalenka în detrimentul lui Miomir Kecmanovic, 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, respectiv al Teodorei Kostovic (184 WTA), 6-2, 6-3.

Fără înfrângere într-un prim tur de turneu de mare șlem de peste douăzeci de ani, Novak Djokovic și-a asigurat o întâlnire cu Stefanos Tsitsipas, în turul secund, jucăotrul grec trecând de francezul Hugo Gaston în minimum de seturi.

Djokovic vrea să vadă tenisul schimbat radical, în afara turneelor de mare șlem

Până atunci însă Novak Djokovic a venit cu o propunere drastică în tenisul mondial. Jucătorul sârb ar vrea să vadă limitele tenisului testate, în afara turneelor de mare șlem, deoarece nu crede că tânăra generație mai poate sta în fața televizorului timp de patru sau cinci ore, pentru a urmări un meci.

'Nole' propune experimente și meciuri mai scurte în turneele mai mici

„Tinerii de azi poate că se uită la turneele de mare șlem, dar nu vor sta în fiecare zi patru-cinci ore ca să urmărească un meci.

Perioadele de concentrare s-au schimbat și trebuie să înțelegem cum funcționează piața actuală. În opinia mea, turneele ar trebui să experimenteze cu formate dinamice, cu meciuri mai scurte și cu propuneri mai interesante pentru spectator.

Turneele de mare șlem sunt o altă poveste, dar, în afara lor, trebuie să îndrăznim să inovăm,” a fost opinia clar exprimată de Novak Djokovic, la Wimbledon.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic eliminat rg 2026 2
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