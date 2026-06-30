Portarul român își încheie împrumutul la Real Oviedo și va reveni în această vară la formația lui Diego Simeone, însă doar pentru scurt timp.

Potrivit presei din Spania, internaționalul român nu intră în planurile tehnicianului argentinian pentru sezonul 2026/2027, iar conducerea clubului este pregătită să negocieze plecarea sa.

Patru cluburi îl vor pe Horațiu Moldovan

Conform Mundo Deportivo, Horațiu Moldovan are în acest moment patru variante pentru a-și continua cariera: Omonia Nicosia, Qarabag, Wieczysta Cracovia și Pendikspor.

Totuși, varianta din Turcia pare să fi ieșit deja din calcule, deoarece românul nu își dorește să evolueze în liga secundă.

„Portarul va trebui să-și găsească un nou club după un sezon frustrant la Real Oviedo, unde a jucat foarte puțin. Horațiu Moldovan este încă sub contract cu Atletico Madrid până în 2027 și caută o echipă la care să evolueze constant.

Cel mai probabil, situația se va rezolva pentru o sumă rezonabilă, având în vedere că mai are doar un an de contract cu Atletico Madrid”, au notat spaniolii.

În sezonul trecut, Horațiu Moldovan a apărat în doar trei partide pentru Real Oviedo și a primit opt goluri. În prezent, portarul român este cotat la 1,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.