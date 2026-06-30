Marius Marin și-a găsit echipă! Unde semnează internaționalul român

Internaționalul român va continua în Emiratele Arabe Unite, după ce a ajuns la un acord cu Al-Nasr.
Mijlocașul a fost aproape de un transfer în La Liga, la Sevilla, însă mutarea nu s-a mai concretizat, iar în cele din urmă a ales o experiență în fotbalul din Golf.
Marius Marin semnează cu Al-Nasr
Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, Marius Marin și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nasr, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul șase în prima ligă din Emiratele Arabe Unite.
Românul a fost dorit și de Palermo, dar și de Corum, însă oferta din Emirate s-a dovedit mai convingătoare, atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
În tricoul formației Pisa a adunat 268 de meciuri oficiale, a marcat șapte goluri și a oferit 12 pase decisive. În sezonul trecut a evoluat în 20 de partide din Serie A.
De-a lungul carierei, mijlocașul român a mai trecut pe la Poli Timișoara, SSU Poli, Sassuolo și Catanzaro, iar pentru echipa națională a României a strâns 36 de selecții.