Marius Marin și-a găsit echipă! Unde semnează internaționalul român

Internaționalul român va continua în Emiratele Arabe Unite, după ce a ajuns la un acord cu Al-Nasr.

Mijlocașul a fost aproape de un transfer în La Liga, la Sevilla, însă mutarea nu s-a mai concretizat, iar în cele din urmă a ales o experiență în fotbalul din Golf.

Marius Marin semnează cu Al-Nasr

Potrivit jurnalistului Matteo Moretto, Marius Marin și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nasr, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul șase în prima ligă din Emiratele Arabe Unite.