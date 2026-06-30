Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială: "Ce meci a văzut?"

Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială: &quot;Ce meci a văzut?&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Germania a fost eliminată în 16-imile Cupei Mondiale după 1-1, 3-4 d.l.d. în duelul cu Paraguay.

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Germania a ajuns la trei ediții consecutive de Cupă Mondială în care dezamăgește teribil. A fost eliminată în grupele din 2018 și 2022, iar acum a părăsit competiția în faza 16-imilor.

Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială

Într-o perioadă în care suporterii Germaniei sunt extrem de dezamăgiți de prestația naționalei lui Nagelsmann, cancelarul Friedrich Merz a avut un mesaj complet diferit la finalul jocului cu Paraguay.

"Chiar dacă eliminarea doare... ce meci! Prin dăruirea și spiritul vostru de echipă la această Cupă Mondială, ne-ați inspirat întreaga țară. Suntem mândri de voi", a scris Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, pe rețelele sociale.

Mesajul lui Friedrich Merz a stârnit furia multor fani germani și a fost criticat în presă, având în vedere că venea după un eșec în faza 16-imilor.

"Postarea lui Friedrich Merz i-a făcut pe mulți fani să dea din cap neîncrezători. Pe rețelele sociale, întrebarea care a devenit virală a fost: la ce meci s-a uitat, de fapt, cancelarul? Pentru că echipa selecționerului Julian Nagelsmann a avut o prestație aproape inexistentă împotriva Paraguayului. Lentă. Plictisitoare. Apatică. Entuziasm? Inexistent! Chiar și în străinătate a stârnit uimire faptul că această prestație a reușit totuși să-l entuziasmeze pe Merz...", a scris tabloidul german Bild.

Nagelsmann nu are de gând să demisioneze

Julian Nagelsmann (38 de ani), selecționerul Germaniei din 2023, a anunțat după meci că nu intenționează să demisioneze și că va prezenta Federației argumentele sale pentru a rămâne în funcție până în 2028, atunci când îi expiră contractul.

"Este a treia eliminare la rând, deci nu mai suntem parte din echipele de top. Sunt dezamăgit.

Dacă Federația Germană mă va dori, eu voi continua. Știu că foarte mulți oameni vor să plec, dar mie mi-ar plăcea să rămân dacă și Federația își dorește acest lucru. Îi voi prezenta argumentele mele președintelui.

Dacă ar exista un sondaj astăzi în Germania despre mine, cu siguranță că oamenii nu ar vorbi în termeni laudativi despre mine. E adevărat, nu am realizat prea multe la acest turneu, dar nu sunt genul de persoană care să fugă de responsabilități", a spus Nagelsmann, citat de ESPN.

Nagelsmann a fost instalat la naționala Germaniei în septembrie 2023. La EURO 2024 a părăsit competiția în faza sferturilor de finală, după 1-2 contra Spaniei, iar acum, la Cupa Mondială, pleacă acasă după faza 16-imilor.

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