Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială: "Ce meci a văzut?"

Germania a ajuns la trei ediții consecutive de Cupă Mondială în care dezamăgește teribil. A fost eliminată în grupele din 2018 și 2022, iar acum a părăsit competiția în faza 16-imilor.

Cancelarul Germaniei i-a șocat pe nemți după eliminarea de la Cupa Mondială

Într-o perioadă în care suporterii Germaniei sunt extrem de dezamăgiți de prestația naționalei lui Nagelsmann, cancelarul Friedrich Merz a avut un mesaj complet diferit la finalul jocului cu Paraguay.

"Chiar dacă eliminarea doare... ce meci! Prin dăruirea și spiritul vostru de echipă la această Cupă Mondială, ne-ați inspirat întreaga țară. Suntem mândri de voi", a scris Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, pe rețelele sociale.

Mesajul lui Friedrich Merz a stârnit furia multor fani germani și a fost criticat în presă, având în vedere că venea după un eșec în faza 16-imilor.

"Postarea lui Friedrich Merz i-a făcut pe mulți fani să dea din cap neîncrezători. Pe rețelele sociale, întrebarea care a devenit virală a fost: la ce meci s-a uitat, de fapt, cancelarul? Pentru că echipa selecționerului Julian Nagelsmann a avut o prestație aproape inexistentă împotriva Paraguayului. Lentă. Plictisitoare. Apatică. Entuziasm? Inexistent! Chiar și în străinătate a stârnit uimire faptul că această prestație a reușit totuși să-l entuziasmeze pe Merz...", a scris tabloidul german Bild.