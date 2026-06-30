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Selecţionerul Marocului, Mohamed Ouahbi, a recunoscut că Olanda l-a surprins cu tactica sa şi că a trebuit să facă ajustări pentru a învinge naţionala "Oranje" în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, luni la Monterrey.

Mohamed Ouahbi: „A trebuit să ne adaptăm”

„Leii din Atlas”, semifinalişti la ediţia trecută a competiţiei, au fost conduşi prin golul lui Cody Gakpo (72'), împotriva cursului jocului, dar au reuşit să egaleze in extremis prin Issa Diop (90+1') şi au trimis meciul în prelungiri, unde niciuna dintre echipe nu a reuşit să mai marcheze, soarta calificării fiind decisă la loviturile de departajare.

„Ne-au surprins cu un fundaş în plus, a trebuit să facem ajustări pentru că ne-au lăsat cu foarte puţin spaţiu. De asemenea, nu ştiam cum vor juca cu mingea, a trebuit să ne adaptăm”, a declarat Ouahbi la conferinţa de presă.

Acesta a explicat că, deşi au avut mai multe ocazii de a marca, acestea au fost dejucate de un portar de top, Bart Verbruggen, care, dacă Olanda ar fi câştigat, ar fi fost omul meciului. „Vom analiza performanţa noastră în atac, dar ei au avut un portar excelent, iar noi am venit să câştigăm, nu să comparăm ocaziile cu golurile marcate", a adăugat el.

Avertismentul selecționerului învingătorilor

În ceea ce priveşte adversarul lor din optimile de finală, selecţionerul a subliniat calitatea echipei Canadei şi a avertizat că Marocul va trebui să se recupereze şi să joace cel mai bun fotbal al său.

„Meciul împotriva canadienilor va fi dificil. Va trebui să recâştigăm posesia şi să rămânem concentraţi. Dacă nu facem lucrurile corect, ne-ar putea trimite acasă”, a avertizat el.

Mohamed Ouahbi a subliniat mentalitatea jucătorilor săi, maturitatea tinerilor şi angajamentul lor. El a amintit că, după ce au ajuns în semifinale la Cupa Mondială din Qatar, în 2022, echipa a crescut şi acum sunt încrezători că vor continua să avanseze.

„Luăm meci cu meci, dar bănuiesc că vom ajunge foarte departe”, a concluzionat selecţionerul marocan.

Agerpres