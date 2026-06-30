A doua zi a turneului de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) poate fi una din cele mai bune trăite recent de tenisul feminin românesc.

Irina Begu, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor intra pe teren, pe iarba londoneză, iar Serena Williams își va consemna revenirea în tenisul profesionist, în ultimul meci programat pe Terenul Central.

Irina Begu, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse luptă marți pentru calificarea în turul doi la Wimbledon 2026

Prima jucătoare care își va juca șansa calificării în turul secund va fi Irina Begu (173 WTA). Jucătoarea din București va întâlni una dintre favoritele gazdelor, Katie Swan (196 WTA), în primul meci programat pe terenul cu numărul 16.

De la ora 13:00, Begu va căuta revanșa pentru unicul meci direct consumat împotriva lui Swan, chiar în aceeași fază a aceleiași competiții - tur întâi, la Wimbledon -, în urmă cu opt ani, încheiat 6-2, 6-2.

După ora 17:30, Sorana Cîrstea va debuta în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon, pe terenul 17, imediat după încheierea duelului dintre Humbert și Bergs.

Begu și Cîrstea, favorite la victorie, conform clasamentului mondial

Număr 18 mondial, Sorana Cîrstea pornește ca favorită, dar va avea o oponentă dificilă pentru un prim tur, Sara Bejlek ocupând poziția 45 în ierarhia mondială. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuitul profesionist.

Nu mai devreme de ora 17:30, Gabriela Ruse (71 WTA) va juca împotriva americancei Catherine McNally (50 WTA), pe terenul 7, după încheierea partidei dintre Bonzi și Diallo.

Ruse și McNally au mai jucat o singură dată, în calificările Openului Australian din 2020, când românca a reușit să câștige doar două game-uri în partidă.