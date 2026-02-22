VIDEO Prinde-l dacă poți: „pasăre măiastră”, Alcaraz, în zbor grațios: a câștigat o avere după o minge de meci uluitoare, în finala de la Doha

Prinde-l dacă poți: „pasăre măiastră", Alcaraz, în zbor grațios: a câștigat o avare după o minge de meci uluitoare, în finala de la Doha
Carlos Alcaraz a ieșit campion al turneului ATP 500 de la Doha, după o finală în care a cedat doar trei game-uri.

Carlos AlcarazATP DohaTenis ATPArthur Fils
Cu obiectivul deja îndeplinit pentru anul 2026 - câștigarea Openului Australian -, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) își continuă drumul glorios, în circuitul de elită al tenisului masculin.

Tenismenul din Murcia pare să aibă asigurate toate premisele de a repeta rezultatele din 2025, când a strâns 71 de victorii, în 80 de meciuri oficiale.

Carlos Alcaraz, neînvins în 2026. A ajuns la 12-0

Fără presiune, dar cu poftă de joc, într-o formă fizico-psihică extraordinară, Alcaraz nu i-a lăsat spațiu de respiro francezului Arthur Fils (40 ATP), în ultimul act al competiției din Qatar.

Ajuns în finală după ce l-a învins pe cehul Jakub Mensik, care îl învinsese pe Jannik Sinner, în sferturi, într-un rezultat care „l-a surprins” și pe Alcaraz, Fils nu și-a găsit reperele pe hardul de la Doha, iar, chiar de-ar fi făcut-o, ștachetele spaniolului erau la alt nivel.

Alcaraz, 26 de trofee câștigate, la 22 de ani

6-2, 6-1 a câștigat Alcaraz, după 50 de minute, într-o finală încheiată cu cel mai tânăr tenismen din istorie care a completat marele șlem sărind în aer și executând, desprins de sol, un passing shot de forehand uluitor.

Lovitura a arătat, la minge de meci, că Alcaraz, care a strâns 18 lovituri direct câștigătoare și a comis doar 9 erori neforțate (3-19, raportul francezului Fils) traversează o perioadă de grație, în care aproape orice intenție pe teren se materializează în performanță. Iar asta, în ciuda faptului că nu îl mai are alături pe antrenorul Juan Carlos Ferrero.

€446,258 este premiul apropiat de Carlos Alcaraz, în urma victoriilor din Doha.

A 12-a cea mai rapidă finală din istoria ATP

Carlos Alcaraz - Arthur Fils a devenit a douăsprezecea finală, ca scurtime, în istoria turneelor ATP.

13550 de puncte ATP acumulează Carlos Alcaraz, după succesul din Qatar. A fost primul trofeu ridicat de Alcaraz în Doha, dar și al 26-lea titlu cucerit în cariera de tenismen profesionist.

