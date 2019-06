Primul proiect mare dupa alegerea lui Tiriac la FRT: "Sunt sanse sa avem un turneu WTA la Cluj!"

Primarul Emil Boc spune ca sunt sanse ca orasul Cluj sa gazduiasca in curand un turneu WTA.

Primarul orasului Cluj, Emil Boc, spune ca alegerea lui Ion Tiriac la sefia Federatiei Romane de Tenis creste sansele de a avea un turneu WTA in Ardeal.

"Portile noastre sunt deschise. Probabil acum, fiind si presedintele FRT, sansele cresc sa avem un asemenea turneu la Cluj, iar Simona Halep a declarat ca ar participa la un asemenea turneu daca s-ar organiza."

"Cu alte cuvinte, suntem pe drumul cel bun", a spus Emil Boc, citat de Ziua de Cluj.

Tiriac: "Vreau sa cumpar o licenta WTA!"



La inceputul acestui an, Ion Tiriac a anuntat ca negociaza pentru achizitionarea unei licente pentru organizarea unui turneu WTA.

"Vreau sa cumpar anul asta un turneu de tenis. Daca este un turneu indoor, se joaca la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sala, are de toate."

"WTA face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro."

"Cred ca un turneu feminin mai mare de 250 de puncte WTA isi are locul in Romania. Daca Clujul e, Clujul sa fie", a spus Tiriac in ianuarie, la Antena 3.