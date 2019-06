Atletul de 17 ani care a socat planeta: "Arata de cel putin 50!" O noua controversa in sport. FOTO

Alergatorul kenyan Edward Zakayo Pingua a castigat cursa de 5000 de metri de la Rabat din cadrul Diamond League. Putini cred ca are in realitate 17 ani!

Edward Zakayo Pingua e noua speranta a atletismului kenyan. Campion mondial la U20, Pingua s-a impus in etapa de Diamond League de la Rabat in proba de 5000 de metri, acolo unde a intrecut adversari mult mai experimentati. El este nascut pe 25 noiembrie 2001, insa multi contesta veridicitatea varstei sale. "Arata de cel putin 50 de ani!", au comentat cei care l-au vazut alergand.

Edward Zakayo Pingua este legitimat la Benfica Lisabona, iar in 2018 a devenit campion mondial la U20 in proba de 5000 de metri. In 2017 a fost vicecampion mondial la U18.

Cazurile de sportivi africani suspectati ca au varstele modificate apar tot mai des. Unicef a avertizat ca sunt 95 de milioane de copii africani fara certificat de nastere, astfel ca actele lor pot fi inregistrate cu date false. Pe de alta parte, unii sustin ca africanii arata mult mai in varsta decat europenii din cauza conditiilor aspre de viata.

