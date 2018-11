Primul antrenor care si-a oferit serviciile Simonei Halep: "O pot ajuta in aceasta perioada. Ne-am dat cateva mesaje"

Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, se ofera sa o ajute pe Simona Halep cat timp ea sta in Romania.

Ramasa fara australianul Darren Cahill, Simona Halep se vede nevoita sa isi caute un nou antrenor. Lider al clasamentului mondial, Halep are de unde alege, insa ea are nevoie de un tehnician care sa o inteleaga la fel de bine precum Cahill.

Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, spune ca o poate ajuta pe Simona Halep cat timp ea se antreneaza in Romania. El spune ca nu o poate insoti si la turneele din strainatate.

"Nu am apucat sa vorbesc cu ea la telefon, doar ne-am dat cateva mesaje inainte sa plece in concediu. Sunt si eu curios sa aflu daca stia din timp ca Darren Cahill va pleca. E final de sezon si nu stiu daca Simona are un plan B.

Nu se poate fara antrenor la nivelul asta. E o viata dificila in circuit, cu multe provocari. Plus ca intr-o anumita perioada nu merge o anumita lovitura, trebuie exersate anumite aspecte. Isi poate angaja un antrenor temporar. Imi ofer serviciile sa o ajut cat timp se antreneaza in tara, dar n-as putea sa o insotesc in turnee", a spus Florin Segarceanu pentru Libertatea.