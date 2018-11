Cum a fost convins Alexa sa renunte la o prima de 50.000 de euro si un salariu lunar de 9.000 de euro: "A fost o surpriza sa vad cat sunt de apreciat la Calarasi!"

Dan Alexa a refuzat o oferta foarte buna de la Astra.

Ioan Niculae ii oferea un salariu lunar de 9.000 de euro si o prima de instalare de 50.000, insa Dan Alexa a ales sa continue la Dunarea Calarasi.

A fost convins de oficialii de la Dunarea care i-au promis ca il vor ajuta sa construiasca un lot capabil sa se lupte pentru play-off in sezonul urmator.

"Am avut o oferta clara de la Astra. Am avut o discutie cu domnul Iliuta (n.red. presedintele clubului), cu domnul Brisan. Am primit asigurari ca vom creste nivelul. Sa facem o echipa care la anul si se bata la play off. A contat si factorul sentimental. A fost o surpriza sa vad cat sunt de apreciat la Calsrasi", a declarat Dan Alexa in cadrul unei conferinte de presa.