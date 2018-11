WONDERKIDS de Romania! Doi jucatori de la FCSB si doi de la Viitorul, pe lista urmatoarelor vedete ale fotbalului

Unul dintre cele mai faimoase jocuri de fotbal pe PC din lume, alaturi de FIFA, Football Manager a fost lansat. Ca in fiecare an, pe langa munca programatorilor, FM vine si cu un update al bazei de date, facut cu ajutorul unor scouteri din fiecare tara.

Football Manager are si in acest an o lista de tineri fotbalisti asa numiti "wonderkids", cei de la care se asteapta sa explodeze in urmatorii ani. In joc, acestia pot evolua pana la nivelul la care pot fi considerati a fi "world class" sau jucatori de talie mondiala.

Initial doar un joc virtual, Football Manager a ajuns sa fie un adevarat program de scouting si pentru marile cluburi ale Europei. In mai multe randuri, membrii ai staffului unor formatii de prima mana, incluzand Arsenal, au recunoscut ca se uita la atributele unor fotbalisti in joc.

Cinci romani pe lista "wonderkids" in Football Manager 2019



Ionut Rus (18 ani) - Lazio

Dennis Man (20 ani) - FCSB

Olimpiu Morutan (19 ani) - FCSB

Denis Dragus (19 ani) - Viitorul

Ianis Hagi (20 ani) - Viitorul