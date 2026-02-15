Daniel Bîrligea a vrut să-l imite pe Bastoni în Craiova – FCSB! Decizia luată de Marian Barbu

În al optulea minut al jocului, Daniel Bîrligea a vrut să îl imite pe Alessandro Bastoni și a vrut să obțină un cartonaș galben pentru Romanchuk.

Fundașul ucrainean a avut o intrare prin alunecare la Daniel Bîrligea, dar atacantul lui FCSB nu a fost atins de adversarul său. Totuși, Bîrligea s-a aruncat pe gazon și s-a zvârcolit de durere.

Totuși, arbitrul Marian Barbu a urmărit atent faza și a observat că Romanchuk nu l-a atins pe Bîrligea, care a încercat să protesteze în fața arbitrului. Atacantul lui FCSB s- a ales cu cartonașul galben.

Scandal uriaș în Italia

În Derby d’Italia, Inter – Juventus, scor 3-2, Bastoni a simulat, iar centralul Federico La Penna i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Kalulu, astfel că Juventus a rămas în zece încă de la finalul primei reprize.

Dacă centralul italian l-ar fi avertizat pe Bastoni pentru simulare, echipa lui Cristi Chivu ar fi evoluat în inferioritate numerică.

Faza a generat un scandal imens în Italia, iar oficialii lui Juventus i-au cerut demisia lui Rocchi, șeful arbitrajului din Serie A.