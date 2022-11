Canada a câștigat pentru prima dată în istorie Cupa Davis! Echipa condusă de Frank Dancevic a învins Australia antrenată de Lleyton Hewitt în minim de meciuri, prin meritele tenismenilor Denis Shapovalov și Felix Auger-Aliassime.

Campioni în Cupa ATP în luna ianuarie, reprezentanții „generației de aur” a tenisului canadian au confirmat așteptările și au transformat în realitate visul oricărui fan canadian al tenisului.

After 109 years Canada have won their first EVER Davis Cup ???????? #DavisCup #byRakuten | @TennisCanada pic.twitter.com/tVwqbVClFG

Victory for Shapovalov!

6-2, 6-4. Canada leads 1-0.

De Minaur will need to produce heroics to force it to a decider. Auger-Aliassime has won all 6 sets he has played so far this week. #DavisCup pic.twitter.com/Uh09fp2L9h