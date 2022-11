Echipa australiană de Cupa Davis a acces în ultimul act al turneului final, după o semifinală aprig disputată împotriva reprezentativei Croației.

Alex De Minaur și formația de dublu alcătuită din Max Purcell și Jordan Thompson au adus victoria în contul grupării antrenate de Lleyton Hewitt, fostul număr 1 ATP.

Borna Coric l-a învins pe Thanasi Kokkinakis, în prima partidă, scor 6-4, 6-3, dar Alex De Minaur nu s-a lăsat intimidat și a replicat, împotriva lui Marin Cilic, cu un categoric scor 6-2, 6-2.

La dublu, Purcell și Thompson au reușit surpriza și au dispus de mult mai închegații Mate Pavic și Nikola Mektic, scor 6-7 (3), 7-5, 6-4.

„Întreaga echipă a făcut sacrificii pentru a fi aici, atât jucătorii, cât și ceilalți oameni din echipă. Au depus eforturi de-a lungul întregului an și merită să joace o finală grozavă, duminică. Munca grea dă roade. Încerc să anim atmosfera atunci când jucătorii au nevoie, depinde de ce funcționează pentru fiecare,” a declarat Lleyton Hewitt, căpitanul nejucător al Australiei, notează Punto de break.

Australia a câștigat Cupa Davis de 28 de ori, dar nu a mai atins gloria absolută în competiția de top a tenisului masculin internațional din 2003.

