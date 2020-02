Bye-bye Rafa! DJOKOVIC este noul LIDER al clasamentului ATP: mai are nevoie de 7 luni petrecute pe locul 1 ATP pentru a bifa un record magic

Din articol Clasamentul all-time pentru cele mai multe saptamani petrecute ca numar 1 ATP

Novak Djokovic lupta pentru a dobori noi recorduri istorice in Era Open.

Novak Djokovic este din nou lider in circuitul ATP. Sarbul l-a depasit pe Rafael Nadal in ierarhia mondiala, intrucat spaniolul nu si-a aparat punctele castigate anul trecut la Melbourne, cand a ajuns pana in finala competitiei.

In acest an, Rafa a fost eliminat in sferturile de finala de catre finalistul Dominic Thiem, in vreme ce Novak Djokovic si-a aparat toate cele 2000 de puncte castigate in 2019 dupa finala memorabila de cinci seturi castigata in fata austriacului, scor 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 dupa 3 ore si 59 de minute de joc.

Clasamentul all-time pentru cele mai multe saptamani petrecute ca numar 1 ATP



1. Roger Federer, 310 saptamani

2. Pete Sampras, 286 de saptamani

3. Novak Djokovic, 276 de saptamani

4. Ivan Lendl, 270 de saptamani

5. Jimmy Connors, 268 de saptamani

6. Rafael Nadal, 209 saptamani

7. John McEnroe, 170 de saptamani

8. Bjorn Borg, 109 saptamani

9. Andre Agassi, 109 saptamani

10. Lleyton Hewitt, 80 de saptamani

Desi a pierdut a treia finala de Grand Slam din tot atatea jucate, Dominic Thiem are motive de bucurie, unul dintre acestea fiind urcarea cu o pozitie in clasamentul ATP. Tenismenul din Austria si-a egalat cel mai inalt loc ocupat in ATP, inlocuindu-l pe Daniil Medvedev in pozitia a patra, prima imediat dupa top 3-ul marilor Djokovic, Nadal si Federer.

In top 30 ATP s-au mai notat cateva schimbari, anume Roberto Bautista Agut a iesit din top 10 ATP, Stan Wawrinka a urcat doua pozitii pana pe locul 13, iar Nick Kyrgios a urcat sase locuri pana pe locul al douazecilea.



Configuratia clasamentului ATP, top 10 actualizat luni, 3 februarie 2020



1. Novak Djokovic, 9720 de puncte

2. Rafael Nadal, 9395 de puncte

3. Roger Federer, 7130 de puncte

4. Dominic Thiem, 7045 de puncte

5. Daniil Medvedev, 5960 de puncte

6. Stefanos Tsitsipas, 4745 de puncte

7. Alexander Zverev, 3885 de puncte

8. Matteo Berrettini, 2905 de puncte

9. Gael Monfils, 2700 de puncte

10. David Goffin, 2555 de puncte