HOT HOT HOT: Eugenie Bouchard a acceptat challenge-ul social media: canadianca, in ipostaze extrem de PROVOCATOARE (GALERIE FOTO)

Genie Bouchard le-a aprins din nou imaginatia urmaritorilor sai pe retelele sociale. Jucatoarea din Canada a acceptat provocarea LinkedIn-Facebook-Instagram-Tinder care a devenit virala in lumea internautilor.

"Am uitat sa va arat produsul final dupa ce v-am cerut ajutorul. Am facut eu asta, e ok?" a scris Genie Bouchard pe Twitter, care a publicat o imagine sexy la rubrica Tinder.

Eugenie Bouchard este una dintre jucatoarele care au pozat pentru Sports Illustrated, una dintre cele mai faimoase reviste din Statele Unite ale Americii.

Lucrul acesta nu o opreste pe Bouchard din a publica ea insasi imagini provocatoare pe Instagram, dupa cum se poate observa in galeria foto de mai jos.

forgot to show you the final product after asking for your help lol. made this one myself did i do ok? pic.twitter.com/TUJH2gS8Yw