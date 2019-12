Ilie Nastase, un car de nervi la Gala Tenisului Romanesc: "Daca o aveam aici, ii dadeam foc"

Fostul mare tenismen roman a rabufnit si a avut un discurs dur.

Ilie Nastase a fost prezent la Gala Tenisului Romanesc, unde a fost premiat cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la prima prezenta a Romaniei intr-o finala de Cupa Davis.

Nastase a criticat Legea Sportului si e de parere ca situatia trebuie remediata cat mai curand, pentru ca sportul romanesc sa aiba din nou rezultate.

"De vreo 2 ani nu avem buget la federatie si ma uit prin ziare si am vazut ca doi băietti cu ochi albastri au primit vreo 200 de milioane de euro de la statul roman, ca au vrut ei. Urat! Eu unul aa da foc la Legea Sportului, daca o aveam aici ii dadeam foc!

Nu este corect ce se intampla in tara asta! Daca vrem sa avem sport, trebuie sa investim in sport. Spunea cineva ca sportul nu e o prioritate... Ba da! Daca investim in sport, investim mai putin in sănătate", a spus Ilie Nastase.

De asemenea, si Ion Tiriac a tras un semnal de alarma cu privire la situatia sportului din Romania. Miliardarul e convins ca tenisul este singura disciplina la care se pot obtine medalii la JO de la Tokyo.

"Acum trebuie sa vedem cum mergem mai departe. Tenisul este astazi al doilea sport in Europa. Trebuie sa punem lucrurile la punct si nu cu mai putina mandrie. Stiti cine suntem noi in ultimii 50 de ani? Pai avem numarul 1 la baieti si numarul 1 la fete. Sunt foarte putine tari care au asa ceva.

Spuneti-mi si mie cine a avut numarul 1 la fete si la baieti in ultimii 30 de ani? Noi am avut toate treburile astea, am avut 3 finale de Cupa Davis. Si acum e unul dintre putinele sporturi, din pacate, care are sanse la o medalie la Jocurile Olimpice de anul viitor", a explicat Tiriac.