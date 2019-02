Petra Kvitova, marturie CUTREMURATOARE: "Am tipat, era mult sange pe mine" Tenismena a mers la tribunal in procesul contra celui care a injunghiat-o in 2016

Petra Kvitova, ocupanta locului secund in clasamentul WTA, a depus marti marturie in procesul contra lui Radim Zondra, suspectul care ar fi intrat in casa peste jucatoare in 2016 si ar fi injunghiat-o in mana stanga.

Cehoaica a fost marti la Brno si a cerut sa nu se afle in aceeasi incapere cu suspectul, iar declaratia ei a fost una cu adevarat cutremuratoare. Ea a povestit cum cineva a sunat la usa si a spus ca a venit sa verifice boilerul pentru o problema cu apa calda. "L-am lasat sa intre in apartament, i-am precizat ca am doua bai si am mers in cea mare. Mi-a spus sa pornesc apa calda, m-am conformat, dar imediat m-am trezit cu un cutit la gat, din spate. Am prins cutitul cu ambele maini, dar cu stanga am strans lama", a povestit ea.

Pentru ca viata sa nu-i fie pusa in pericol si mai mult, Petra i-a dat atacatorului la acea vreme 10.000 de coronae, toti banii pe care-i avea in casa. "Am tipat, era mult sange pe mine, telefonul era departe, zburase pe covor", a mai spus ea, care s-a ridicat si i-a dat barbatului banii. Kvitova a reusit mai apoi sa apeleze la autoritati. Mai apoi, ea a reusit sa-l recunoasca pe atacator la sectia de politie, dintr-un sir de cinci suspecti.

In schimb, Zondra a avut o declaratie uluitoare, negand orice atac asupra jucatoarei de tenis, calificand gestul ca fiind unul “de amator”. "Omul nu si-a protejat fata sau mainile. Casa e la 400 de metri de o sectie de politie. Sa te duci asa, fara manusi, fara sa-ti ascunzi chipul, e curata sinucidere", a spus el, care a incercat din rasputeri sa-si gaseasca un alibi.