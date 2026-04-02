Printre participanți se numără Florin și Mihai Costea, Mircea Bornescu, Eugen Trică și Adrian Stoian, foști colegi de generație ai lui Cristi Neamțu.

Programul competiției va începe la 12:00 cu adunarea la Sala Sporturilor „Ion Constantinescu”, urmat de meciuri între 12:30 și 16:30.

Cristi Neamțu a decedat tragic, la doar 21 de ani

La ora 17:00 se va înmâna trofeul câștigătorilor, în prezența mamei lui Cristi Neamțu, iar seara se va încheia cu o petrecere până în zori.

Cristi Neamțu a încetat din viață la doar 22 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale suferite într-un antrenament din cantonamentul echipei în Cipru, după un contact cu Marius Șuleap.

Deși a fost transportat de urgență de la Larnaca la Nicosia, medicii nu au putut să-l salveze. În cariera sa, Neamțu a mai trecut pe la Electroputere și Rocar București, înainte de a ajunge la Universitatea Craiova.