"Imi era groaza sa joc cu ea" | Simona Halep, descriere socanta despre Elina Svitolina, jucatoarea cu care ar putea imparti Slam-urile in anii urmatori

Exceptand-o pe Serena Williams, Elina Svitolina este, probabil, jucatoarea a carei joc o deranjeaza cel mai puternic pe Simona Halep.

Elina Svitolina este numele jucatoarei care obisnuia sa o ingrozeasca pe Simona Halep. Conform propriilor ei declaratii, campioana en-titre de la Wimbledon a povestit ca se temea sa intre pe teren impotriva ucrainencei, cunoscandu-i tenacitatea si defensiva impenetrabila.

Explicandu-si seria meciurilor nefaste cu Elina Svitolina, in fata careia are in continuare un palmares negativ, 4-5 la meciurile directe, Simona Halep a explicat relevanta abordarii psihologice a unui meci in tenis.

"Meciurile grele, terminate 6-4 sau 7-6 in decisiv se castiga pe teren, trebuie sa fii inspirat, lucid in momentele grele atunci cand esti rupt de oboseala, dar meciurile care sunt emotionale, mari, finale de Grand Slam, meciurile care se incheie 6-2, 6-3 se castiga inainte," i-a spus Simona Halep juratului emisiunii "Romanii au talent," Andi Moisescu intr-un podcast BT Talks.

"La fel, meciurile pierdute la scor se pierd dinaintea startului. Eu am un exemplu, cu Svitolina. Am avut trei meciuri cu ea in care am pierdut 6-1, 6-1, pentru ca imi era groaza sa intru pe teren cu ea. Stiam ca scoate tot, ca nu se lasa nici macar un punct si ma ingrozea chestia asta.

Asa s-a intamplat la Roland Garros in 2017, in sferturi, set, 5-1, 40-0 pentru Svitolina (n.r. a fost, de fapt, 7-6 in tiebreak pentru Svitolina, scor la care Simona a salvat singura minge de meci avuta de ucraineanca). Atunci am spus ca nu trebuie sa cedez, pentru prima oara impotriva ei, dupa multe meciuri grele. Mi-am spus sa dau totul pe teren, ca sa fiu impacata ca nu am dat meciul cum l-am dat la Roma cu o saptamana inainte. Si am intors meciul," a completat Simona Halep.

In faza sferturilor de finala ale turneului de la Roland Garros din 2017, Simona Halep a eliminat-o pe Elina Svitolina, scor 3-6, 7-6, 6-0. In finala acelei editii, Simona avea sa piarda insa cu Jelena Ostapenko, pe care a condus-o un set si 3-1, finala incheindu-se 6-4, 4-6, 3-6.

Intre timp, Simona Halep a mai invins-o pe Elina Svitolina intr-un meci crucial, in semifinala editiei 2019 a turneului de la Wimbledon, scor 6-1, 6-3. In cel mai recent duel insa, jucatoarea din Ucraina a invins-o in minimum de seturi pe Halep, scor 7-5, 6-3 in etapa a doua a fazei grupelor Turneului Campioanelor de la Shenzhen 2019.

Spre deosebire de Simona Halep, care are doua titluri de Grand Slam in palmares, cel mai bun rezultat al Elinei Svitolina in turneele de mare slem raman semifinalele bifate la Wimbledon si US Open in anul anterior.