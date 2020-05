Elina Svitolina (5 WTA), jucatoarea care nu a mai suportat sa-si aiba parintii alaturi la toate turneele: "Voiau ca eu sa castig toate meciurile."

Elina Svitolina marturiseste ca si-ar fi dorit o copilarie cu mai putin tenis si mai multa joaca.

Ocupanta locului 5 al clasamentului WTA, Elina Svitolina a dezvaluit pentru Behind the Racquet ca intrarea in top 10 WTA n-a fost urmata de zile senine, ci de multe infrangeri la capatul carora se regasea plangand in vestiar.

In cea mai recenta interventie online, Svitolina povesteste dificultatea de a fi avut parintii mereu alaturi de ea in cariera de junioare si cum dorinta lor ca ea sa castige toate meciurile a pus o doza extra de presiune pe umerii sai.

"Indiferent de ce loc ocupi in clasament, intotdeauna vrei mai mult. Cand eram a 30-a in lume, ma gandeam ca, daca ajung in top 10, o sa fiu fericita. Cand m-am regasit ajunsa in primele 10, plangeam dupa fiecare meci pierdut. Niciodata nu e suficient, niciodata nu se termina. Am invatat intre timp sa ma bucur de fiecare meci, chiar si de luptele cele mai dificile. Sunt jucatoare de top 10 de trei ani si pentru mine e important sa imi mentin o abordare psihologica constanta," a scris Elina Svitolina pentru Behind the Racquet.

"Cand am facut tranzitia dinspre junioare inspre circuitul profesionist, am avut multe indoieli. Oamenii se asteapta de la tine sa progresezi rapid, tu ajungi sa te compari cu ceilalti de varsta ta, dar clasati mai sus. Ai vocea asta negativa in cap, dar trebuie sa lasi indoielile la o parte si sa muncesti din greu, pentru ca in tenis fiecare lucreaza enorm, dar numai cativa jucatori arata rezultate constant. Cel mai greu lucru pentru mine a fost ca parintii mei s-au implicat in tenisul meu. Nu conteaza unde sau cand jucam, ei au fost mereu cu mine. Parintii care se implica in tenis adauga multa presiune pe umerii tai. Parintii mei voiau sa castig fiecare meci, iar acum cinci ani am realizat ca ar fi mai bine ca parintii sa se dea la o parte. Cand s-au oprit din a calatori cu mine, nu m-am mai bazat pe ei; daca pierdeam un meci, era doar vina mea si cred ca astfel mi-am gasit propriul meu stil," a adaugat Svitolina, actualmente iubita a tenismenului francez, Gael Monfils.

"Inca ma mai gandesc uneori la copilarie. Poate ca ar fi fost mai frumoasa daca parintii mei nu m-ar fi impins de la spate atat de mult. Cu toate acestea, ei m-au ajutat sa ajung unde sunt si m-au facut persoana care sunt azi. Tenisul mi-a oferit tot ce am azi. Sunt norocoasa ca am ales tenisul ca profesie, pentru ca m-a invatat disciplina, prin tenis am facut cunostinta cu oameni minunati si am vazut locuri uimitoare. Nu iau lucrurile acestea de-a gata. Tenisul mi-a dat viata," a conchis Elina Svitolina, a doua jucatoare a Estului Europei, conform clasamentului WTA, dupa Simona Halep.