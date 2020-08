"Oh, la naiba, Serena e aici!" | Bianca Andreescu, terifiata de Serena Williams la US Open

Bianca Andreescu o apreciaza pe Serena Williams ca pe un model de urmat in cariera de jucatoare de tenis.

Bianca Andreescu o vede pe Serena Williams ca un model de urmat cand vine vorba despre angajamentul si seriozitatea aratate fata de tenis.

Desi diferenta de experienta intre cele doua jucatoare e incontestabila, Bianca Andreescu are 2-0 la meciurile directe impotriva Serenei Williams, ambele partide derulandu-se in finale de turnee, la Toronto, respectiv New York.

"Au fost doua finale complet diferite. La Toronto, jucam acasa; era prima oara cand jucam cu ea. Pana in acel moment, o vazusem jucand doar la TV. Iar a doua oara am jucat in fata publicului ei de acasa, a fost prima mea finala de Grand Slam; dar am jucat cu ea inainte, in Canada, iar la US Open simteam ca am o doza de experienta deja, stiam la ce sa ma astept. Cred ca am controlat totul diferit, am simtit ca am fost mai bine pregatita in finala. In primul meci, imi amintesc ca am plans cu 10 minute inainte sa ies pe teren si inca imi stergeam lacrimile cand am iesit pe teren: am fost atat de emotionata!

Jucand acasa am simtit o presiune suplimentara. Desigur, nu aveam nimic de pierdut, dar avand in vedere acea sustinere a publicului, ar fi fost destul de dezamagitor sa fi pierdut acel meci. La US Open, stiam ca am multi fani in tribune, dar a fost diferit, pentru ca Serena Williams a fost favorita. Au fost experiente diferite, dar cred ca le-am gestionat pe ambele destul de bine," a declarat Bianca Andreescu.

"E una dintre jucatoarele pe care nu o vezi prea des in cladirile turneelor, dar atunci cand o vezi te gandesti: oh, la naiba, Serena e aici! Cu siguranta e intimidanta. Asculta muzica in casti, se incalzeste, dar cred ca fiecare oponenta este intimidanta inaintea unui meci, pentru ca incearca sa intre in zona de concentare, dar Serena e una dintre cele mai bune sportive din lume, nu doar din tenis. A fost destul de intimidanta, dar stiam ca nu am nimic de pierdut si mai stiam cum trebuie sa joc. Una peste alta, am crezut cu adevarat ca pot sa o inving; nu m-am concentrat la numele adversarei, ci doar la minge si a functionat in favoarea mea," a mai spus Bianca Andreescu, numar 6 WTA.

Bianca Andreescu a invins-o 6-3, 7-5 pe Serena Williams in finala US Open 2019, iar la Toronto a castigat meciul dupa ce tenismena din SUA s-a retras la scorul de 3-1 pentru canadianca in primul set.