GALERIE FOTO Numărul 6 ATP, „distrus” și instabil emoțional, după eliminarea de la Wimbledon: ce a declarat

Numărul 6 ATP, „distrus” și instabil emoțional, după eliminarea de la Wimbledon: ce a declarat Tenis
Marcu Czentye
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Alex De Minaur face parte din elita circuitului ATP, dar trăirile sale sunt la polul opus.

TAGS:
Tenis ATPAustraliaWimbledon 2026Flavio CobolliAlex de Minaur
Din articol

Alex De Minaur are 27 de ani și ocupă locul 6 în clasamentul ATP, dar, pentru o persoană care face parte din elita domeniului în care activează, transmite că sentimentul său actual e departe de împlinire și bucurie.

Tenismenul australian a avut o cădere în plan emoțional, după înfrângerea suferită în optimile de finală ale competiției de mare șlem de la Wimbledon. Învins de Flavio Cobolli, finalistul turneului de la Roland Garros, în minimum de seturi, Alex De Minaur se confesează și afirmă că îi este din ce în ce mai complicat să continue să lupte pentru visurile pe care le-a nutrit cu mii de ore de efort.

Alex De Minaur, „distrus pe interior,” după eliminarea de la Wimbledon

Motivele nu sunt complicat de găsit: De Minaur nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală ale unui turneu de mare șlem, rundă competițională atinsă de șapte ori, în carieră. A jucat măcar un sfert de finală de Grand Slam pe fiecare suprafață, dar jocul său nu îi permite șanse reale pentru a ieși campion de turneu major, în condițiile date.

După eșecul suferit în fața italianului Cobolli, australianul De Minaur a mărturisit că se simte mai rău decât o arată imaginea de ansamblu, care îl vede câștigând bani frumoși din tenis și ocupând un loc între primii zece tenismeni ai Planetei.

„Sunt distrus, pe interior. Asta e realitatea. Investesc atât de multe ore în această muncă, atât de mulți ani pentru a trăi momente ca acesta. Să nu pot să mă ridic la înălțimea ocaziei e sfâșietor. E foarte greu,” a punctat Alex De Minaur, care a anunțat că va lua o pauză.

Wimbledon

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Alex de Minaur și Carlos Alcaraz, finaliștii turneului de la Queen's Club 2023 / Foto - Getty Images
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Alex De Minaur (6 ATP) ia o pauză

„Nu voi mai juca niciun turneu pentru o perioadă. Dar, din nou, se adună: obiectivele, încrederea, visurile se disipă și par că se îndepărtează tot mai mult.

Simt că, în urmă cu câțiva ani, eram mai aproape. Dar acum pare că mă îndepărtez de visurile mele. Devine din ce în ce mai complicat,” a afirmat Alex De Minaur, debusolat după a opta înfrângere a carierei în optimile unui turneu de Grand Slam.

De Minaur, 11 titluri ATP și încasări de peste $25 de milioane din tenis

Alex De Minaur are în palmares unsprezece titluri ATP, dintre care patru de calibru ATP 500. A pierdut două finale de Cupa Davis, în echipa Australiei, dar ocupă cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia lumii.

În cariera sa, De Minaur a încasat peste $25 de milioane prin rezultatele obținute pe terenul de tenis.

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