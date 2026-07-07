Alex De Minaur are 27 de ani și ocupă locul 6 în clasamentul ATP, dar, pentru o persoană care face parte din elita domeniului în care activează, transmite că sentimentul său actual e departe de împlinire și bucurie.

Tenismenul australian a avut o cădere în plan emoțional, după înfrângerea suferită în optimile de finală ale competiției de mare șlem de la Wimbledon. Învins de Flavio Cobolli, finalistul turneului de la Roland Garros, în minimum de seturi, Alex De Minaur se confesează și afirmă că îi este din ce în ce mai complicat să continue să lupte pentru visurile pe care le-a nutrit cu mii de ore de efort.

Alex De Minaur, „distrus pe interior,” după eliminarea de la Wimbledon

Motivele nu sunt complicat de găsit: De Minaur nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală ale unui turneu de mare șlem, rundă competițională atinsă de șapte ori, în carieră. A jucat măcar un sfert de finală de Grand Slam pe fiecare suprafață, dar jocul său nu îi permite șanse reale pentru a ieși campion de turneu major, în condițiile date.

După eșecul suferit în fața italianului Cobolli, australianul De Minaur a mărturisit că se simte mai rău decât o arată imaginea de ansamblu, care îl vede câștigând bani frumoși din tenis și ocupând un loc între primii zece tenismeni ai Planetei.

„Sunt distrus, pe interior. Asta e realitatea. Investesc atât de multe ore în această muncă, atât de mulți ani pentru a trăi momente ca acesta. Să nu pot să mă ridic la înălțimea ocaziei e sfâșietor. E foarte greu,” a punctat Alex De Minaur, care a anunțat că va lua o pauză.