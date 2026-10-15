Arina Sabalenka a fost eliminată în șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Wuhan.

Sportiva belarusă, clasată pe locul secund în ierarhia lumii, a fost depășită în trei seturi de Ann Li, din SUA, scor 3-6, 6-4, 7-6 (5).

Arina Sabalenka, învinsă de la 1-0 la seturi de numărul 31 mondial, Ann Li

După 2 ore și 28 de minute de joc, în care a salvat primele nouă mingi de meci procurate de oponentă, Sabalenka a cedat și a ajuns la trei înfrângeri în ultimele patru meciuri oficiale.

Desprinsă cu break în setul decisiv, Ann Li s-a distanțat la 4-1 și 5-3, scor la care a ratat cinci mingi de meci într-un singur game. Au urmat alte două irosite la 5-4, respectiv în tiebreak, înainte de a zecea minge de meci, care s-a dovedit norocoasă pentru Li.

A fost a doua partidă pierdută de Sabalenka, după ce a condus cu 1-0 la seturi, în ultimele patru luni.

Cu 47 de victorii în 58 de confruntări bifate în WTA, în 2026, Arina Sabalenka este forțată să se împace cu gândul unui sezon în care nu a câștigat titlu de mare șlem - deși a a jucat finala în Openul Australiei și în Openul American -, și nici nu și-a putut păstra prima poziție în clasament, cedând ambele finale de Grand Slam în fața noului lider mondial, Elena Rybakina.