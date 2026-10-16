”Câinii” primesc vizita echipei din nordul Moldovei pe Arena Națională, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultima confruntare dintre Dinamo și FC Botoșani a avut loc în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când cele două au remizat în Moldova, scor 1-1

Valeriu Iftime, fără dubii înainte de Dinamo - Botoșani: ”Cei mai buni din țară. Ei trei sunt!”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a spus înaintea meciului cu Dinamo că are încredere în forța echipei sale și este convins că formația dirijată de Marius Croitoru poate obține victoria pe Arena Națională.

Omul de afaceri i-a remarcat și în mod special pe Hervin Ongenda, Charles Petro și De Vega, despre care consideră că formează cel mai bun trio de mijlocași din Superliga.

”O să fie un meci frumos. Dinamo joacă, Dinamo și Craiova sunt două echipe care joacă fotbal. Au curaj. Și atunci deschid. Și, atunci, Botoșaniul, Marius Croitoru... are ceva în zona asta, are o echipă activă care știe să atace. Părerea mea e că va fi un meci cu goluri.

Eu cred că nu suntem bătuți deja. Nu va fi sacrificiu. Cred că avem forță să batem Dinamo. Dar și dacă pierdem nu va fi o tragedie. Cred că Botoșaniul are forță și joacă fotbal.

Avem trei la mijloc care sunt cei mai buni din țară! Ongenda, Charles Petro și De Vega! Fotbalistic, vorbind, suntem în regulă. Nu avem accidentați care să ne rupă echipa. Există dispoziție și stare de încredere”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Dinamo nu a mai învins-o pe FC Botoșani din decembrie 2023. ”Cânii” se impuneau atunci cu 2-0 în etapa #20 a Superligii României, în urma golurilor semnate de Dennis Politic și Hakim Abdallah.

Cum arată clasamentul Superligii României

Dinamo e lider în clasament cu 26 de puncte, după 11 etape. ”Câinii” au bifat până acum opt victorii, la care s-au adăugat două remize și un singur eșec.

FC Botoșani, în schimb, e în a doua jumătate a clasamentului cu 14 puncte după 11 etape. Moldovenii au, până acum, trei rezultate pozitive, cinci de egalitate și trei negative.