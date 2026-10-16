Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE
Moderatorul Andrei Grecu îi va avea invitați pe foștii fotbaliști români de clasă Costel Pantilimon și Robert Niță.
Cei trei vor discuta despre egalul Craiovei cu Getafe de pe „Ion Oblemenco”, din Conference League, dar și despre cele mai importante subiecte din Superliga României.
VOYO SPORT LIVE, o emisiune dedicată sportului
Pe lângă fotbalul european, la VOYO SPORT LIVE vor fi dezbătute și cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional.
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, se văd în România exclusiv pe VOYO.
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Prezent la emisiunea VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, Costel Pantilimon, dublu câștigător Premier League alături de Manchester City, l-a lăudat pe antrenorul parizienilor, Luis Enrique.
Spaniolul se află pe banca lui PSG din vara lui 2023, iar până acum a bifat 184 de apariții în toate competițiile și o medie de 2,24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.
”Au fost două echipe fantastice, două echipe care au în componență jucători de calitate rară. E un Luis Enrique care în acest moment mi se pare la același nivel cu Guardiola. Eu sunt fascinat de ce a făcut acolo.
Ok, când îl vedeai la Barca, te gândeai că există ambientul, echipa, jucătorii, pedigriul, istoricul clubului și așa mai departe. Dar ceea ce face la PSG, plus ideea că a eliminat niște nume mari, mi se pare senzațional”, a spus Pantilimon.