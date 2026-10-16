Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu de la 16:00, la VOYO SPORT LIVE

Moderatorul Andrei Grecu îi va avea invitați pe foștii fotbaliști români de clasă Costel Pantilimon și Robert Niță.

Cei trei vor discuta despre egalul Craiovei cu Getafe de pe „Ion Oblemenco”, din Conference League, dar și despre cele mai importante subiecte din Superliga României.

VOYO SPORT LIVE, o emisiune dedicată sportului

Pe lângă fotbalul european, la VOYO SPORT LIVE vor fi dezbătute și cele mai importante subiecte din sportul românesc și internațional.

Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, se văd în România exclusiv pe VOYO.