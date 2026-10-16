Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat

Raphinha (29 de ani) este unul dintre cei mai în formă jucători de la FC Barcelona. În 2022, a fost adus de la Leeds pentru 58 de milioane de euro, dar putea să plece numaidecât.

Venirea lui Hansi Flick în urmă cu doi ani a schimbat însă cursul lui Raphinha. Într-un moment în care era sigur că părăsește ”Camp Nou”, brazilianul a fost oprit de Flick.

Neamțul i-a spus că are încredere în el și că va fi un fotbalist important în lotul său.

”Știam că plec de la Barca. Luasem deja această decizie în minte... apoi a sosit Flick. Mi-a spus că are încredere în mine și că voi fi un jucător important.

Într-un astfel de moment, doar câteva cuvinte te pot schimba”, a spus Raphinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.