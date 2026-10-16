Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat

Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat La Liga
SPORT.RO
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70 de milioane de euro este cota brazilianului, conform site-urilor de specialitate.

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BarcelonaRaphinhala ligaHansi Flick
Din articol

Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat

Raphinha (29 de ani) este unul dintre cei mai în formă jucători de la FC Barcelona. În 2022, a fost adus de la Leeds pentru 58 de milioane de euro, dar putea să plece numaidecât.

Venirea lui Hansi Flick în urmă cu doi ani a schimbat însă cursul lui Raphinha. Într-un moment în care era sigur că părăsește ”Camp Nou”, brazilianul a fost oprit de Flick.

Neamțul i-a spus că are încredere în el și că va fi un fotbalist important în lotul său.

”Știam că plec de la Barca. Luasem deja această decizie în minte... apoi a sosit Flick. Mi-a spus că are încredere în mine și că voi fi un jucător important. 

Într-un astfel de moment, doar câteva cuvinte te pot schimba”, a spus Raphinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Brazilianul a bifat la Barcelona 185 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 89 de goluri și a oferit 62 de pase decisive, în peste 12.000 de minute consemnate în echipamentul clubului.

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