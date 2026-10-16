Marius Șumudică: "Noi nu ne gândim la play-off. E treaba jucătorilor dacă își doresc"

După ce pierdut restanța cu U Cluj (1-3) și a câștigat meciul cu FC Argeș (1-0), CFR Cluj va merge la Arad pentru duelul cu UTA, programat duminică, de la ora 18:15. La conferința de presă premergătoare jocului, Șumudică a susținut din nou că nu se gândește la accederea în play-off.

"Noi nu ne gândim la play-off. E treaba jucătorilor dacă își doresc. Eu, antrenorul Șumudică, nu mă gândesc la play-off. Eu mă gândesc să acumulez cât mai multe puncte, iar la pregătirea de iarnă să fiu pe un loc care să mă ferească de grijile retrogradării și să fiu în buza play-off-ului", a spus Șumudică.

Șumudică: "A venit un antrenor nou la FCSB, să vedem cum se exprimă cu el"

Întrebat cine crede că ar fi mai îndreptățită să fie în play-off dintre vecinele de clasament CFR Cluj și FCSB, Șumudică a evitat să dea un verdict.

"Trebuie să îi întrebați pe cei de la FCSB. Eu nu pot să vă răspund pentru că pe mine nu mă interesează play-off-ul. Nu mă interesează! Obiectivul meu nu e ăsta! Dacă vom ajunge să avem șanse la play-off, mă puteți întreba în iarnă și atunci vă voi răspunde.

A venit un antrenor nou la FCSB, vom vedea cum se va exprima cu acest antrenor. Nu pot să spun cine merită pentru că de la un joc la altul se poate întâmpla orice. Repet, echipa mea nu e focusată pe ceea ce înseamnă play-off. E focusată pentru meciul de duminică, de la Arad. Vedem ce se va întâmpla", a mai spus Șumudică.