Gigi Becali, gata să dea lovitura! Transferul fotbalistului de 3.000.000€ la FCSB

Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Cu toate acestea, Gigi Becali este convins să echipa patronată de el mai are nevoie de întăriri pentru a se bate la titlu în acest sezon.

Florinel Coman, în capul listei lui Gigi Becali

Gigi Becali își dorește să îl readucă la FCSB pe Florinel Coman, iar jucătorul care a câștigat campionatul alături de roș-albaștrii în 2024 este principala țintă în această iarnă, conform fanatik.ro.

Florinel Coman mai are contract cu Al Gharafa până în vara anului viitor, astfel că un împrumut la FCSB în iarnă nu ar fi exclus pentru jucătorul de 28 de ani.

Mihai Stoica este unul dintre cei care susțin revenirea lui Coman, pentru că el ar putea semna din postura de jucător liber de contract din vara anului viitor.