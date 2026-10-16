Gigi Becali, gata să dea lovitura! Transferul fotbalistului de 3.000.000€ la FCSB

Gigi Becali, gata să dea lovitura! Transferul fotbalistului de 3.000.000€ la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali vrea să rezolve transferul jucătorului de 3 milioane de euro.

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Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Cu toate acestea, Gigi Becali este convins să echipa patronată de el mai are nevoie de întăriri pentru a se bate la titlu în acest sezon.

Florinel Coman, în capul listei lui Gigi Becali

Gigi Becali își dorește să îl readucă la FCSB pe Florinel Coman, iar jucătorul care a câștigat campionatul alături de roș-albaștrii în 2024 este principala țintă în această iarnă, conform fanatik.ro.

Florinel Coman mai are contract cu Al Gharafa până în vara anului viitor, astfel că un împrumut la FCSB în iarnă nu ar fi exclus pentru jucătorul de 28 de ani.

Mihai Stoica este unul dintre cei care susțin revenirea lui Coman, pentru că el ar putea semna din postura de jucător liber de contract din vara anului viitor.

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6 milioane de euro a primit FCSB în 2024 de la Al-Gharafa pentru transferul fotbalistului de aripă stânga. 

La echipa din Qatar Florinel Coman a marcat șase goluri și a oferit 11 pase decisive în 51 de meciuri jucate.

3 milioane de euro este cota fotbalistului de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Florinel Coman, arătat cu degetul: „Inexistent! La fel ca toți atacanții“

Sub semnătura lui Najm al-Din Darwish, situația formației din Doha a fost analizată, după încă un eșec, 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran), în etapa a doua din Champions League Elite.

„Al-Gharafa e într-o criză tot mai mare și trebuie să fie <<resuscitată>> repede! Rezultatele din acest sezon reflectă suferința echipei, dar și un mare eșec, atât la nivel tehnic, cât și administrativ“, a notat jurnalistul arab, în debutul textului.

Mai departe, autorul a făcut referire la lotul foarte slab al celor de la Al-Gharafa, în care pot fi evidențiați mai mulți jucători ieșiți din formă. Firește, Florinel Coman a fost pus în această categorie.

„În anii trecuți, Al-Gharafa era printre echipele cele mai puternice din Qatar. Lotul avea calitate, fiecare post era acoperit și inclusiv pe bancă erau soluții importante la dispoziția antrenorului. Acum, în acest sezon, situația s-a schimbat dramatic! Al-Gharafa are un grup de jucători limitați. În atac, această situație se vede cel mai bine. Magri, Surag și Coman sunt ca și inexistenți, incapabili de a face diferența. Până și Brahimi, care era vedeta numărul 1, e de nerecunoscut acum, într-un declin total“, a remarcat Najm al-Din Darwish.

Coman, zero la capitolul golurilor marcate

Ce a scris jurnalistul arab, în fragmentul de mai sus, se reflectă și în cifre. Mai ales în cazul lui Coman. Pentru că în dreptul său figurează un mare zero, la capitolul golurilor marcate, în acest sezon! Deși a fost folosit în opt partide, românul a oferit doar două pase de gol. Dar și aceste reușite au venit mai demult, în august și în septembrie!

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