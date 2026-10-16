FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea

România U21 a ratat matematic calificarea la Campionatul European din 2027, după ce la ultima acțiune a pierdut contra Finlandei (0-2), pe teren propriu. Ulterior, într-un meci fără miză, micii tricolori au fost spulberați de Spania, la Ibiza, scor 1-7.
FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21
Înaintea meciului cu Spania, mai multe persoane din staff-ul naționalei au acceptat să participe la o petrecere organizată de Nicu Gheară, la Ibiza. Printre ei, selecționerul Costin Curelea și directorul sportiv Marius Niculae.
FRF a demarat o anchetă internă după episodul Ibiza, iar patru persoane au fost sancționate cu reducerea salariului. Este vorba despre Marius Niculae, Iulian Oțelea, Costin Curelea și Ionuț Stancu.
"Marius Niculae, director sportiv al Echipei Naționale U21, și Iulian Oțelea, team manager al Echipei Naționale U21, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a sumelor cuvenite lunar până la finalul anului 2026. Totodată, această sancțiune are valoarea unui ultim avertisment, orice abatere similară urmând să determine încetarea raporturilor contractuale dintre părți.
Costin Curelea, selecționer România U21, și Ionuț Stancu, antrenor secund al reprezentativei U21, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, având în vedere perioada de valabilitate a contractelor acestora", a transmis FRF.
Contractele celor din staff-ul tehnic al naționalei U21 sunt scadente la finalul acestei luni, iar Costin Curelea va părăsi postul de selecționer. În locul său, FRF ia în calcul numirea lui Adrian Mutu sau Marius Măldărășanu, după cum Sport.ro a scris aici.
"Deși situația constatată nu a afectat activitatea sportivă propriu-zisă, comportamentul respectiv nu poate fi trecut cu vederea. Federația Română de Fotbal consideră că profesionalismul, respectarea regulilor interne și conduita ireproșabilă trebuie să reprezinte standarde constante pentru toți membrii staff-urilor loturilor naționale", a mai transmis FRF.
Cum s-a apărat Costin Curelea: "Vreau să subliniez că nu a fost vorba despre o petrecere"
La câteva zile după ce s-a produs întâlnirea, Costin Curelea a transmis că a stat puțin de vorbă cu Nicu Gheară, invitația fiind făcută din timp. Selecționerul a expus că în dese rânduri primește telefoane din partea românilor stabiliți în străinătate și că nu vede o problemă în a vorbi cu aceștia. Totuși, Curelea a mărturisit că în prezent, la „rece”, e conștient că nu ar fi trebuit să dea curs solicitării.
„Invitația a fost făcută înainte de reunirea echipei, în momentul în care s-a aflat că vom juca în Ibiza. La acel moment, nu am spus nici da, nici nu. Se întâmplă frecvent să fim contactați de români înaintea meciurilor pe care le disputăm în străinătate. Ulterior, înaintea meciului cu Finlanda, s-a insistat asupra acestei întâlniri și am spus că este posibil să ne vedem. Cel care a fost contactat direct a fost Marius.
Duminică, am ajuns la hotel după-amiaza, în urma unei călătorii de aproximativ 12 ore. Echipa s-a odihnit două ore, iar spre seară am avut un antrenament. După cină, am decis să le ofer jucătorilor o oră liberă, în care să poată ieși la plimbare. Nu au fost singuri, ci au fost însoțiți de colegii mei și de ceilalți membri ai staffului.
În ceea ce mă privește, eu, Marius, Ionuț și Iulian am acceptat, în cele din urmă, invitația la cină. Nu cred că am stat mai mult de jumătate de oră, după care ne-am întors la hotel.
Vreau să subliniez că nu a fost vorba despre o petrecere și nici nu s-a consumat alcool în cantitățile care ar putea fi sugerate de acea fotografie. Persoanele respective erau deja la masă în momentul în care am ajuns noi. Cei care mă cunosc știu că nu consum alcool.
Am stat puțin de vorbă, am făcut câteva fotografii și ne-am întors la hotel la scurt timp după ce revenise și echipa.
Privind acum modul în care a fost preluată și interpretată această informație, înțeleg că am greșit acceptând invitația. Chiar dacă intenția noastră a fost una simplă, aceea de a avea o scurtă întâlnire cu niște români, îmi dau seama că, în contextul în care ne aflam, lucrurile puteau fi interpretate diferit. Îmi asum această greșeală.
Vreau însă să clarific un lucru: nu a fost o petrecere, ci o întâlnire scurtă, atât. Regret că s-a ajuns în această situație și consider că este important să prezint lucrurile așa cum s-au întâmplat", a declarat Costin Curelea, conform Digi Sport.
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