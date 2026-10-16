FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea

România U21 a ratat matematic calificarea la Campionatul European din 2027, după ce la ultima acțiune a pierdut contra Finlandei (0-2), pe teren propriu. Ulterior, într-un meci fără miză, micii tricolori au fost spulberați de Spania, la Ibiza, scor 1-7.

FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21

Înaintea meciului cu Spania, mai multe persoane din staff-ul naționalei au acceptat să participe la o petrecere organizată de Nicu Gheară, la Ibiza. Printre ei, selecționerul Costin Curelea și directorul sportiv Marius Niculae.

FRF a demarat o anchetă internă după episodul Ibiza, iar patru persoane au fost sancționate cu reducerea salariului. Este vorba despre Marius Niculae, Iulian Oțelea, Costin Curelea și Ionuț Stancu.

"Marius Niculae, director sportiv al Echipei Naționale U21, și Iulian Oțelea, team manager al Echipei Naționale U21, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a sumelor cuvenite lunar până la finalul anului 2026. Totodată, această sancțiune are valoarea unui ultim avertisment, orice abatere similară urmând să determine încetarea raporturilor contractuale dintre părți.

Costin Curelea, selecționer România U21, și Ionuț Stancu, antrenor secund al reprezentativei U21, au fost sancționați cu diminuarea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, având în vedere perioada de valabilitate a contractelor acestora", a transmis FRF.

Contractele celor din staff-ul tehnic al naționalei U21 sunt scadente la finalul acestei luni, iar Costin Curelea va părăsi postul de selecționer. În locul său, FRF ia în calcul numirea lui Adrian Mutu sau Marius Măldărășanu, după cum Sport.ro a scris aici.

"Deși situația constatată nu a afectat activitatea sportivă propriu-zisă, comportamentul respectiv nu poate fi trecut cu vederea. Federația Română de Fotbal consideră că profesionalismul, respectarea regulilor interne și conduita ireproșabilă trebuie să reprezinte standarde constante pentru toți membrii staff-urilor loturilor naționale", a mai transmis FRF.