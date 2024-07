Sorana Cîrstea (34 de ani, 31 WTA) a pierdut al șaselea meci oficial la rând.

În primul tur al competiției de la Wimbledon, sportiva din Târgoviște a cedat surprinzător în fața britanicei Sonay Kartal, ocupanta locului 298 în ierarhia mondială.

Sadly another early exit at a slam for Sorana. She started the match on fire, taking the 1st set. But after that Kartal took full control of the match, winning the final 10 games in a row to get the win. Sonay Kartal defeated Sorana Cirstea 3-6, 6-2, 6-0. pic.twitter.com/80fRLWeCYd