Circuitul WTA nu a tăcut și a reacționat la înfrângerea șocantă suferită de Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA), în turul secund al competiției WTA 1000 de la Wuhan.
Revenită după o pauză de o lună și șase zile, Cîrstea a oferit, inițial, impresia că va trece cu ușurință de Hanyu Guo (28 de ani, 240 WTA).
WTA a anticipat posibilitatea unei reveniri a chinezoaicei Hanyu Guo, în meciul cu Sorana Cîrstea
Românca a câștigat cu 6-1 primul set, încheiat după 36 de minute, însă WTA a observat încă din timpul meciului că e posibilă o revenire a chinezoaicei.
„Se coace o revenire? Hanyu Guo revine în luptă împotriva lui Cîrstea,” a notat contul oficial al WTA de X.
WTA, surprins de eșecul Soranei Cîrstea
Fără înfrângere în fața unei jucătoare din afara top 200 mondial de doi ani și trei luni, Sorana Cîrstea a cedat în mod neașteptat în favoarea asiaticei Hanyu Guo, într-un șir de evenimente care a surprins pe toată lumea.
Contul oficial al circuitului WTA a reacționat pe măsură, dovedindu-se luat prin surprindere de rezultatul final, conturat de Guo, după 2 ore și 43 de minute.
„Remarcabil din partea lui Guo,” a continuat WTA, în momentul în care sportiva asiatică a reușit să egaleze la seturi, după un tiebreak adjudecat in-extremis, scor 8-6, după 66 de minute de joc, în manșa doi.
„Închide meciul. Hanyu Guo și-a epuizat toate energiile azi, pe teren, în meciul cu Sorana Cîrstea,” a fost o altă reacție a WTA, înainte de cea finală: „Scene incredibile la Wuhan. Guo Hanyu a reușit o revenire spectaculoasă și a învins-o pe Cîrstea,” a scris WTA, imediat după încheierea partidei.