Circuitul WTA nu a tăcut și a reacționat la înfrângerea șocantă suferită de Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA), în turul secund al competiției WTA 1000 de la Wuhan.

Revenită după o pauză de o lună și șase zile, Cîrstea a oferit, inițial, impresia că va trece cu ușurință de Hanyu Guo (28 de ani, 240 WTA).

WTA a anticipat posibilitatea unei reveniri a chinezoaicei Hanyu Guo, în meciul cu Sorana Cîrstea

Românca a câștigat cu 6-1 primul set, încheiat după 36 de minute, însă WTA a observat încă din timpul meciului că e posibilă o revenire a chinezoaicei.

„Se coace o revenire? Hanyu Guo revine în luptă împotriva lui Cîrstea,” a notat contul oficial al WTA de X.