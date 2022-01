Nu se calmează niciodată! Nick Kyrgios i-a arătat unui spectator degetul mijlociu și a spart o rachetă în semifinala AO 

Calificarea în prima finală de Grand Slam a carierei nu a venit fără nervi și frustrare pentru Nick Kyrgios. Alături de Thanasi Kokkinakis, tenismenul din Canberra s-a calificat în ultimul act al probei de dublu masculin, eliminându-i în semifinale pe Horacio Zeballos și Marcel Granollers - capi de serie numărul 3 -, scor 7-6, 6-4.

„De câte ori le permiți? Țipă de fiecare dată când arunc mingea, înainte să servesc!”, i-a transmis Kyrgios arbitrului de scaun, după ce Granollers și Zeballos au reușit break-ul pe serviciul australianului, la scorul de 4-2 în setul 2.

Nick Kyrgios a spart instant racheta, după încheierea game-ului și i-a arătat degetul mijlociu unui spectator, deranjat de zgomotul produs înainte ca acesta să servească.

În ciuda nervozității acute acuzate în finalul setului 2, Nick Kyrgios s-a regrupat în timp util pentru a contura victoria în favoarea echipei sale în minim de seturi.

