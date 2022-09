Șah la rege! Nick Kyrgios l-a învins pe campionul en-titre, Daniil Medvedev și s-a calificat în sferturile US Open 2022

Nick Kyrgios (27 de ani, 25 ATP) a reușit marea surpriză a optimilor de finală ale Openului American și l-a eliminat pe Daniil Medvedev (26 de ani, 1 ATP), câștigătorul US Open din 2021.

Tenismenul din Australia s-a impus în patru seturi, scor 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2, la capătul a două ore și cincizeci și trei de minute trecute de la prima minge servită. Primul set a fost interzis pentru cardiaci, Kyrgios impunându-se cu 13-11 în tiebreak, dar nu înainte ca fiecare jucător să salveze trei mingi de set la rând.

Serving for the US Open quarterfinals, Nick Kyrgios delivered this. ????️@Heineken Serve of the Day | #USOpen pic.twitter.com/ONXF2fGqY7