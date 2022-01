Gest inexplicabil făcut de Nick Kyrgios: a lovit un copil cu o minge în față. Ce s-a întâmplat după

Visul copilăriei continuă pentru Nicholas Kyrgios și Thanasi Kokkinakis. Echipa australiană de dublu s-a calificat în semifinalele Openului Australian, învingând capii de serie numărul 6 - echipa formată din Tim Puetz și Michael Venus - scor 7-5, 3-6, 6-3.

Kyrgios și Kokkinakis vor juca prima semifinală de Grand Slam a carierelor lor împotriva dublului argentiniano-spaniol alcătuit din Horacio Zeballos și Marcel Granollers, favoritți numărul 3 la câștigarea turneului.

Nick Kyrgios și-a cerut scuze instant, dăruindu-i copilului o rachetă

Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis into the #AusOpen semifinals. I really don't know what to tweet about this one. It was a lot. pic.twitter.com/gLTIXQjLrV — José Morgado (@josemorgado) January 25, 2022

La scorul de 2-1 în primul set, în timp ce Thanasi Kokkinakis și-a dat seama că trebuie să repete primul serviciu, după un neț, Nick Kyrgios a lovit din motive inexplicabile mingea cu putere maximă.

Întâmplarea nefericită a făcut ca mingea să lovească frontal un copil care asista la meci alături de mama sa. Când a realizat ce s-a întâmplat, Nick Kyrgios a alergat înspre banca sa de odihnă pentru a lua o rachetă pe care să i-o dăruiască acelui copil, în semn de scuză cerută pentru pățanie.

Kyrgios și Kokkinakis vor să câștige primul Grand Slam împreună

„E ireal. Când eram mici, jucam aici în Melbourne Park, iar să fim în semifinale acum... să fiu sincer, eu nu mi-am terminat treaba. Vreau să câștig dracului turneul ăsta!”, a declarat Nick Kyrgios după victoria semnată într-o atmosferă incredibilă.

„Nu vrem nimic altceva, susținerea asta e perfectă,” a precizat Thanasi Kokkinakis. „Sper că Craig se uită, aș vrea să ne programeze din nou pe terenul ăsta,” a adăugat Kokkinakis, transmițându-i un mesaj clar directorului turneului.

A story in four acts. Nick Kyrgios accidentally hit a child in the crowd with a ball. He gave the kid a racquet and then the kid gave us the best smile of the tournament.#AusOpen pic.twitter.com/Coqc6Wsa7l — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) January 25, 2022