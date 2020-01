"Nu prea imi suna bine asta!" CTP, declaratie surprinzatoare dupa ce Halep s-a calficat in turul 3 la Australian Open! Ce a spus

Halep s-a calificat in turul 3 la Melbourne.

Simona Halep a invins-o pe Harriet Dart, scor 6-2, 6-4 intr-o ora si 17 minute de joc. Dupa meci, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre meciul facut de Simona si a subliniat cateva aspecte din prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata.

"Simona Halep a ramas calma, controlata, atunci cand Dart a intrat in zona, a inceput sa loveasca foarte bine pentru ca nu mai avea ce pierde. Meciul nu e numai cu bune. Simona a facut o greseala psihologica pe care nu credeam ca o s-o mai vad la ea si anume ca va veni de la sine.



De multe ori, nu se intampla asa. Adversara prinde curaj, se elibereaza de emotie. Asta s-a intamplat. Si momentul cel mai rau al Simonei a fost acela cand, la 5-3, a strigat spre banca tehnica: "ce sa fac?". Pai cum ce sa faci? Trebuie sa astepte ca aceasta explozie a adversarei sa se consume. Nu era ceva deosebit. Aceasta enervare a ei nu mi-a sunat bine. In rest, Simona a facut un meci de antrenament. A avut parte si de niste schimburi care ii vor fi de folos in continuare. Putem spune ca este un meci util, nu as spune ca este un meci foarte bun", a declarat Cristian Tudor Popescu, la digi.