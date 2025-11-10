Renunţând la Turneului Campionilor la câteva ore după victoria din Grecia, câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam încheie astfel sezonul 2025 cu un bilanţ de 35 de victorii şi 11 înfrângeri.



Performanţe solide pentru cel care a câştigat toate titlurile posibile în disciplina sa, inclusiv Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, după o finală senzaţională împotriva lui Carlos Alcaraz. El a devenit al cincilea jucător din istorie care a realizat Grand Slam-ul de aur, câştigând cele patru turnee de Grand Slam, precum şi medalia de aur olimpică, după Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal şi Serena Williams. Legenda americană este, de altfel, singura care a reuşit Grand Slam-ul de aur la simplu şi la dublu.



Jocurile Olimpice ar putea fi ultima competiţie pentru „Nole”, care a dat un indiciu cu privire la un posibil final. „Vreau să-mi închei cariera la Jocurile Olimpice din 2028 cu drapelul sârb. Este ceva ce mi-ar plăcea să fac. Oare voi reuşi să joc până atunci? Sincer, nu ştiu. Sunt lucruri care scapă de sub controlul meu”, a explicat el în cadrul unei conferinţe de presă la Atena.



În 2028, la Los Angeles, Djokovic va avea 41 de ani.



Chestiunea condiţiei sale fizice va fi, evident, în centrul dezbaterilor, dar în ultimele luni, sârbul a avut grijă să-şi aleagă turneele. În acest sezon, el a renunţat în special la turneele de la Roma, Toronto, Montreal şi, recent, la Rolex Paris Masters şi la turneul Masters de la Torino. „Înţeleg curiozitatea oamenilor cu privire la momentul în care mă voi retrage, dar încă nu am în minte acest numărătoare inversă. Am decis să joc aşa cum consider eu de cuviinţă, aşa cum vreau eu şi nu aşa cum vor oamenii să o fac”, spunea Djokovic săptămâna trecută la Atena.

